Loạt doanh nghiệp biến động “thượng tầng” trước thềm đại hội cổ đông

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết mới đây đã thông báo thay đổi “thượng tầng” như Tổng Giám đốc hay Phó Tổng Giám đốc ngay trước thềm đại hội cổ đông 2024.

Mới đây, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, HoSE: ABB) đã công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh Quân. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 20/3.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc ABBank từ tháng 6/2015, tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại ABBank như thẩm định và phê duyệt tín dụng, pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, xử lý nợ. Vào tháng 3/2022, ông Quân từng đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank.

Đáng chú ý, việc biến động “thượng tầng” này ngay sát ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 5/4.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, ABBank cũng đã miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với một nhân sự khác là ông Đỗ Lam Điền. Ông Điền đã gắn bó với ABBank trong thời gian 5 năm. Ngoài ra, hai thành viên Ban Điều hành của ABBank là ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang cũng đã thôi chức kể từ ngày 12/1.

Bà Vũ Nam Hương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp LPBank.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HoSE: LPB) công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự đối với bà Vũ Nam Hương. Bà Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp từ ngày 20/3.

Được biết, LPBank đã gửi giấy mời họp tới cổ đông với thời gian tổ chức dự kiến vào 27/4 tới đây.

Công ty Cổ phần FPT (FPT; HoSE: FPT) đã bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc FPT từ ngày 13/3. Ông Tuấn đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm vai trò Tổng giám đốc FPT Software - công ty thành viên chủ chốt của FPT trong khối công nghệ.

Theo kế hoạch, Đại hội cổ đông của FPT dự kiến tổ chức vào chiều ngày 10/4 tới.

Cùng thời gian, Công ty Cổ phần Hóa An (Hóa An; HoSE: DHA) thông báo ông Nguyễn Văn Lương giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 13/3. Ngoài Hóa An, ông Lương cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị tại 2 công ty niêm yết khác là Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D).

Việc thay đổi Tổng giám đốc của Hóa An diễn ra trong bối cảnh đại hội cổ đông thường niên 2024 của công ty chuẩn bị được tổ chức vào ngày 25/4.

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) thông báo đơn xin từ nhiệm của ông Jung Sung Kwan - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị công ty vì lý do cá nhân. Sau đó, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm ông Song Jae Ho giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian 3 năm. Ông Song Jae Ho trước đó đang giữ chức Giám đốc điều hành công ty từ đầu tháng 12/2023. Theo công bố, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của TCM sẽ diễn ra vào ngày 5/4.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) cũng thông báo ông Trần Xuân Ngọc sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng giám đốc kể từ ngày 29/3. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh vào vị trí Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2026 kể từ ngày 30/3.

Theo dự kiến, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Nam Long sẽ diễn ra vào ngày 20/4.