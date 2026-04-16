Loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

BVB

Ngày 15/4/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP BVB (trụ sở chính: Shophouse 07 Tòa Irista Hill Sapa Khu Dự phòng Tây Bắc Sapa, phường Sapa, tỉnh Lào Cai).

Theo đó, BVB bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 06 tháng năm 2024 và năm 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Ngoài ra, công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 06 tháng năm 2023, Nghị quyết người sở hữu trái phiếu BVBCH2123001 ngày 1/3/2024.

Công nghệ Khải An

Theo Quyết định số 194/QĐ-XPHC của Thanh tra UBCKNN, Công ty CP Công nghệ Khải An (Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) bị phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì Công nghệ Khải An không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên 2023 và năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025.

Kho vận Tân Cảng

Công ty CP Kho vận Tân Cảng (Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân cảng - Cát lái, Phường Cát Lái, TP.HCM) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng cũng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định số 189/QĐ-XPHC của UBCKNN nêu rõ, Kho vận Tân Cảng không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 8/5/2025 thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2025, Nghị quyết 25/NQ-HĐQT ngày 4/4/2024 thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2024.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu sau: Quyết định số 245/QĐHĐQT ngày 4/6/2024 về việc góp vốn vào công ty liên kết, Báo cáo thường niên năm 2024 ngày 24/3/2025.

Thương mại và Dịch vụ Danh Việt

Theo Quyết định số 193/QĐ-XPHC của Thanh tra UBCKNN, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt bị xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Nguyên nhân là vì công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2025.