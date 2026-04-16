VPBankS trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, MCK: VPX, sàn HoSE) vừa báo cáo việc trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE).



Cụ thể, VPBankS đã mua vào 1,15 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 13/4, qua đó nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,922%) lên 47,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,044%).

Chốt phiên 13/4, cổ phiếu KBC đóng cửa ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, ước tính VPBankS đã chi 39 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trong diễn biến mới đây, VPBankS công bố nghị quyết về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Theo đó, CAEX sẽ chào bán thêm 997,5 triệu cổ phần cho cổ đông để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Do VPBankS đang sở hữu 11% nên được quyền mua thêm 109,72 triệu cổ phần CAEX chào bán thêm. Tổng giá trị số cổ phần VPBankS mua thêm tại CAEX là 1.097,2 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chào bán thêm cổ phần, CAEX sẽ tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, trong đó, VPBankS duy trì tỷ lệ sở hữu 11%.

Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập tháng 9/2025, có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty CP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14/4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và OKX đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp giải pháp công nghệ, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành, cho nền tảng giao dịch tài sản số của CAEX - một thành viên trong hệ sinh thái VPBank.

Đồng thời, OKX (thông qua OKX Ventures) góp vốn vào CAEX trong tháng 4, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để đáp ứng điều kiện tham gia triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đồng hành phát triển sàn CAEX, VPBank và OKX cũng định hướng mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng blockchain vào các hoạt động tài chính – ngân hàng.