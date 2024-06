Loạt đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt

Ngày 31/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi do Nguyễn Đình Vinh (SN 1990; ngụ phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo Công an TP Thanh Hóa, để bóc tách được đường dây này, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 15 đối tượng liên quan đến "tín dụng đen"; thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ôtô, 7 xe máy, 2 giấy vay nợ, 15 điện thoại di động và nhiều hợp đồng cầm đồ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất "cắt cổ".

Qua đấu tranh, khai thác, nhóm này khai nhận từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, chúng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với mức lãi xuất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày, qua đó thu lời bất chính gần 400 triệu đồng.

Hầu hết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự, có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng kinh doanh cho thuê xe, cầm cố xe, tài sản…

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trong đó, đã ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Đình Vinh; Lại Đức Hải (SN 1984; ngụ phường Hàm Rồng) và Phạm Thị Tuyến (SN 1996; ngụ phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với các bị can còn lại để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ba bị can trong đường dây cho vay nặng lãi bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cũng trong ngày 31/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lô Thị Trang (SN 1992, trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Lô Thị Trang có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền, Trang đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất cao.

Khi đến hạn thanh toán tiền lãi, nếu người vay không trả kịp và không có khả năng tiếp tục chi trả, Trang thường xuyên gọi điện chửi bới, gây sức ép, đe dọa, buộc người vay trả tiền.

Trang hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Quá trình cho vay tiền, đối tượng không viết giấy thể hiện lãi suất vay mà sử dụng phần mềm trên mạng xã hội để quản lý việc cho vay và thu lãi.

Sau thời gian điều tra, ngày 27/5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, đã tiến hành các hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2023 đến nay. Đối tượng đã cho một số cá nhân vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1216,67%/năm (vượt 26 đến 80 lần lãi suất cao nhất cho phép được hưởng lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015).

Với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, Lô Thị Trang thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Đối tượng Lô Thị Trang tại cơ quan Công an (Nguồn: Công an Nghệ An)

Tại An Giang, chiều 2/6, Công an huyện An Phú cho biết đã bắt giữ đối tượng Đào Đình Đạt (sinh năm 2006, ngụ xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất trên 30%/tháng.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, chiều 31/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, mời đối tượng Đào Đình Đạt đang có hành vi cho vay lãi nặng tại khu vực khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra đối tượng Đạt, Công an huyện An Phú phát hiện, tạm giữ 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô, danh sách người vay tiền và trên 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Đào Đình Đạt tại cơ quan Công an (Nguồn: Công an An Giang)



Làm việc với cơ quan Công an, Đạt thừa nhận từ cuối tháng 3/2024 đã tiến hành cho 161 người ở thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất trên 30%/tháng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Riêng trên địa bàn huyện An Phú, đối tượng Đạt cho 70 người vay với số tiền cho vay từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, lãi suất trên 30%/tháng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng Đào Đình Đạt theo quy định pháp luật./.