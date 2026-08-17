Loạt động thái đáng chú ý của Tập đoàn Mường Thanh gần đây

Vào đầu tháng 7 vừa qua, CTCP Tập đoàn Mường Thanh đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Tập đoàn Mường Thanh đã tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn là vốn tư nhân.

Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Từ khách sạn đầu tiên tại Điện Biên Phủ, doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với trên 12.000 phòng. Hệ thống được phân thành 4 thương hiệu gồm Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh.

Mường Thanh tập trung phát triển vào các dự án nhà ở có mức giá vừa túi tiền. Tại Hà Nội, doanh nghiệp từng phát triển các dự án chung cư như Xa La, Đại Thanh, Kim Văn - Kim Lũ; đồng thời hiện diện tại nhiều địa phương với các dự án chung cư như Mường Thanh Bắc Ninh, Mường Thanh Cửa Đông Vinh (Nghệ An), chung cư Sơn Trà (Đà Nẵng)...

Tại Hà Nội, vào cuối tháng 8/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn, trong đó có Khu đô thị Mỹ Hưng quy mô 182ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Trước đề nghị này, ông Lê Thanh Thản cam kết Tập đoàn Mường Thanh sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Vào cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận; trong đó CTCP Tập đoàn Mường Thanh là nhà đầu tư trúng thầu.

Dự án được triển khai tại phường Điện Biên Phủ, quy mô gần 109 ha, dự kiến đáp ứng khoảng 2.290 người. Tổng vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 1.568 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm.

Vào cuối tháng 2, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 478 về việc cho CTCP Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú, thành phố Phủ Lý, nay thuộc phường Phủ Lý.

Theo quyết định, Mường Thanh được thuê khoảng 12.500 m2 đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Hình thức thuê đất là trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Khu đất nằm tại phường Phủ Lý, phía Đông giáp đường Lê Hoàn (Quốc lộ 1A), phía Tây giáp đường Ngô Quyền, phía Nam giáp đường gom cầu Hồng Phú và phía Bắc giáp đường giao thông hiện hữu. Giá khởi điểm đấu giá gần 585 tỷ đồng, gồm khoảng 141 tỷ đồng tiền sử dụng đất thương mại, dịch vụ và khoảng 443 tỷ đồng giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 575 tỷ đồng, gồm một tòa nhà thương mại - dịch vụ cao tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35% cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.