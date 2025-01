Loạt dự án BĐS ở Bình Dương ‘đóng băng’ nhiều năm được gỡ vướng

Hàng loạt dự án bất động sản vừa được UBND tỉnh Bình Dương trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2025:

Công ty Cổ phần QP Township với dự án Khu nhà ở Quang Phúc 4, tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng.

Khu nhà ở Bình Mỹ 3 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bình Dương làm chủ đầu tư, số vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phức hợp căn hộ thương mại Sao Vĩnh Phú (Starview), tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Vĩnh Phú làm chủ đầu tư.

Dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát do Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, với số vốn 3.200 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư Quảng Trường Ava, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú, vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng.

Công ty TNHH SH Đông An với Khu căn hộ thương mại dịch vụ Hà An (The An), tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng.

Khu nhà cao tầng Ngôi sao Hoàng Nam, vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Hoàng Nam làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Minh Tiến Phát với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở chung cư Tổ ấm Thịnh Vượng DD (DD Prime Homes), tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định với dự án Khu phức hợp dịch vụ nhà ở thương mại, nhà biệt thự Gia Định, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng.

Dự án Căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An, số vốn 2.100 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở Tân Lập Long Tân, số vốn 2.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tân Lập Dầu Tiếng làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị Hoàng Nam, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Hoàng Nam, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Vĩnh Tân Tiến, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Tân Tiến, số vốn 1.400 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Kim Sơn, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Khách sạn Sơn Kim, với số vốn 1.300 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở sinh thái Tân Lập Bắc Tân Uyên, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Villa, tổng vốn 1.000 tỷ đồng.