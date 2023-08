Loạt hạt là “vua của trái cây khô” có khả năng “đánh bay” huyết áp cao: Hễ vào đông giá lại tăng vọt

‏Loại hạt được ví như "vua của trái cây khô" ‏

‏Các nghiên cứu dược lý hiện đại đã chỉ ra rằng, hạt dẻ là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, rất phù hợp để bồi bổ sức khỏe. Trong thành phần của nó chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng. Đặc biệt, các axit amin có trong nhân hạt dẻ còn rất dễ hấp thu, có tác dụng bồi bổ cơ thể người. Vì không chứa nhiều dầu, hạt dẻ còn có tác dụng ăn kiêng rất có lợi cho cơ thể con người, đặc biệt là với phụ nữ có thai, người già yếu.‏

‏Một số công dụng nổi bật của hạt dẻ có thể kể đến là:‏

‏Giải tỏa căng thẳng, điều hòa huyết áp hiệu quả‏

‏Hạt dẻ có chứa hàm lượng kali phong phú nên được coi là loại hạt có thể giúp giảm bớt căng thẳng, giải tỏa tinh thần hiệu quả. Cũng nhờ vậy, nó giúp thận thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể bạn qua nước tiểu, loại bỏ tác nhân có thể gây ra huyết áp cao. Hạt dẻ giúp các mạch máu của bạn thư giãn, điều này giúp điều hòa huyết áp cơ thể.‏

‏Tốt cho hệ tim mạch‏

‏Hạt dẻ rất giàu axit béo không bão hòa, vitamin, khoáng chất và hàm lượng kali, nên đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ tình trạng thiếu năng lượng và duy trì nhịp tim bình thường. Nhờ những đặc tính này mà ăn hạt dẻ rất hữu ích cho việc phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch ở người già như xơ cứng động mạch, tim mạch vành bệnh tật và tăng huyết áp.‏

‏Cứ 518 gam hạt dẻ thì có chứa 100 gam kali - loại vi chất giúp tăng huyết áp hành động truy cập của natri, làm giảm nhịp tim và huyết áp. Ảnh minh họa: Internet‏

‏Bổ sung lượng vitamin C dồi dào‏

‏Hạt dẻ rất giàu vitamin C, đây là loại hạt độc nhất vô nhị. Trên thực tế, một nửa cốc hạt dẻ sống cung cấp cho bạn 35%-45% lượng vitamin C hàng ngày. Sau khi nướng, lượng vitamin C giảm đi đáng kể nhưng vẫn nằm ở mức hữu ích cho cơ thể. Do đó, thường xuyên ăn loại hạt này có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng.‏

‏Đồng thời, trong hạt dẻ cũng có lượng tinh bột lớn, hạt dẻ trở thành thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể.‏

‏Giảm triệu chứng loãng xương‏

‏Hạt dẻ còn chứa một hàm lượng đáng kể canxi, vitamin K, magiê và đồng, có tác dụng mật thiết cho quá trình cải thiện sức khỏe của xương. Từ đó, nó góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng như loãng xương do tuổi già, yếu tay chân, đau thắt lưng và đau chân… Có thể nói đây là loại thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe người cao tuổi, ăn thường xuyên có tác dụng bồi bổ cơ thể, chữa bách bệnh, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ.‏

Tăng cường chức năng nội tạng

‏Y học Trung Quốc cho rằng hạt dẻ có chức năng tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, mạnh gân cốt và hoạt huyết, rất thích hợp cho chứng buồn nôn và tiêu chảy do tỳ vị hư yếu, đau thắt lưng và đầu gối do thận hư, và suy gan, dạ dày ở trẻ em. Ăn hạt dẻ có thể bồi bổ dạ dày và tăng cường sinh lực cho lá lách. Bệnh nhân bị tiêu chảy mãn tính và bệnh đường ruột ăn hạt dẻ sẽ có hiệu quả giảm tình trạng bệnh.‏



‏Được nhiều người ưa chuộng, có giá không hề rẻ‏

‏Cây hạt dẻ là một loài thực vật thuộc loại thân gỗ, có thể sống lâu năm và có nguồn gốc từ những nước ở khu vực châu Âu, châu Á. Sau một thời gian được ưa chuộng rộng rãi, loại hạt này đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở nước ta, các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc cũng trồng rất nhiều. Cứ vào cuối thu và đầu đông, hạt dẻ ở nước ta bước vào vụ thu hoạch. ‏

‏Hạt dẻ và các chiết xuất từ hạt dẻ đều đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe nên rất được ưa chuộng. Ảnh minh họa: Internet‏

‏Vào đầu vụ, số lượng hạt dẻ thu được không nhiều, chỉ khoảng vài chục cân, nhưng càng về sau thì sản lượng càng tốt hơn. Cây hạt dẻ dễ trồng, chỉ cần bón phân đúng đợt thì sẽ rất khỏe mạnh, phát triển tốt và cho sai quả, thu hoạch được trong nhiều năm liên tục. ‏

‏Thị trường cho hạt dẻ cũng rất lớn. Tại các vùng trồng hạt dẻ nổi tiếng, thương lái tới tận nhà để hỏi mua, bán "đắt như tôm tươi" không mấy khi lo ế. Giá bán 1 kg hạt dẻ thường dao động từ 80.000 – 100.000 đồng tùy loại hạt to, nhỏ. Bán lẻ bao giờ cũng được giá hơn, khách hàng thậm chí tự chủ động liên hệ để đặt mua, đồng thời tự chịu chi phí vận chuyển để có thể ăn được hạt dẻ tươi mới, vừa thu hoạch tại vườn. ‏

‏Trên thị tường còn có loại hạt dẻ nhập từ Trung Quốc. Loại này được rao bán quanh năm chứ không chỉ mùa thu - đông, rất to, tròn, mỏng vỏ, bóng bẩy và vỏ không có lông tơ. Tuy nhiên, khi luộc chín, loại này không có mùi thơm như hạt dẻ Sapa, Lạng Sơn, Cao Bằng... ‏

