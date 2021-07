Loạt ô tô đáng chú ý vừa về Việt Nam

Suzuki Swift 2021

Swift 2021 vẫn trung thành với phương thức phân phối nhập khẩu từ Thái Lan, chỉ còn một phiên bản duy nhất với giá bán từ 550 triệu đồng, là đối thủ cạnh tranh của Toyota Yaris hay Mazda2 Sport.

Những điểm mới trên Swift 2021 là lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cách điệu thêm bằng một thanh mạ chrome chạy ngang. Cột A và các trụ của xe được sơn đen, giúp phần nóc xe trở nên nổi bật. Mâm được tạo hình mới trông thể thao hơn dù kích thước 15 inch được giữ nguyên.

Nội thất của xe được nâng cấp đáng kể, chẳng hạn màn hình 10 inch thay thế cho loại 7 inch trước đây. Với màn hình mới, đây là mẫu xe có màn hình lớn nhất phân khúc. Xe vẫn dùng ghế nỉ, điều hoà tự động, khởi động bằng nút bấm, vô lăng bọc da. Động cơ của xe không đổi, là loại 1.2L cho công suất 83 mã lực, mô men xoắn 113 Nm, trang bị an toàn ở mức cơ bản. Về giá bán, Swift được cho là ở khoảng giữa Toyota Yaris (668 triệu) và Mazda2 Sport (519-619 triệu). Ở phân khúc hatchback hạng B, sự cạnh tranh không quá lớn khi nhóm người dùng nó hướng đến chủ yếu là nữ, cần một mẫu xe gọn nhẹ để di chuyển trong đô thị.

Peugeot 3008 2021

Peugeot 2008 thế hệ mới là bản nâng cấp giữa vòng đời, tập trung vào một số thay đổi bên trong. Giá bán của xe là 1,009 tỷ và 1,109 tỷ cho bản AT và AL nhưng giảm xuống còn lần lượt 989 và 1,089 triệu đồng trong giai đoạn mở bán.

Nâng cấp đáng chú ý của xe gồm lưới tản nhiệt tạo hiệu ứng tràn viền, màn hình trung tâm nâng lên thành 10 inch (so với 8 inch của thế hệ cũ), một số trang bị an toàn. Trong khi đó, khoang lái vẫn duy trì thiết kế New i-Cockpit, mô phỏng buồng lái máy bay, vô lăng bọc dạ, phím chức năng mô phỏng phím đàn piano và cần số điện tử.

Peugeot 3008 mới sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, công suất 165 mã lực, mô men xoắn 245 Nm. So với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, giá bán của Peugeot 3008 cao hơn, trong khi trang bị không quá nổi bật. Mặc dù vậy, sản phẩm này hướng tới một nhóm người dùng khá riêng biệt – những người yêu thích thương hiệu châu Âu, muốn tìm kiếm sự khác biệt so với thị trường.

Audi Q2 2021

Audi Q2 thế hệ mới được cải tiến nhẹ về thiết kế với một số đường gân tạo cảm giác nổi bật, ấn tượng hơn, đặc biệt là khe hút gió rộng hình ngũ giác ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt của xe cũng được hạ thấp hơn, tạo cảm giác đầu xe rộng hơn thế hệ trước. Gói đèn chiếu sáng của xe cũng được nâng cấp.

Qudi Q2 mới sử dụng động cơ 1.4 TFSI, công suất 150 mã lực, mô men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số tự động S tronic 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây, vận tốc tối đa 212 km/h. Giá bán của xe ở mức 1,68 tỷ đồng.

Bentley Flying Spur V8 First Edition

Sau bản động cơ W12 thì nhà phân phối của Bentley đã đưa chiếc Flying Spur bản V8 đầu tiên về Việt Nam. Kiểu dáng của xe về cơ bản không khác bản W12, chỉ tinh chỉnh nhẹ. Xe cung cấp 7 màu ngoại thất tiêu chuẩn, 60 tuỳ chọn khác theo ý người dùng.

Khoang lái được trang bị cao cấp với các chất liệu nổi bật là da, gỗ và chrome. Hệ thống âm thanh của xe gồm 10 loa, công suất 650 W, đèn trang trí nội thất. Ghế ngồi có đục lỗ thông hơi, massage. Các tuỳ chọn cao cấp gồm hộc đựng ly, tủ lạnh mini, bàn làm việc và hệ thống điều khiển từ xa qua ứng dụng.

Động cơ V8 của xe là loại 4.0 tăng áp kép, công suất 550 mã lực, mô men xoắn 770 Nm, không cao như bản W12. Hộp số của xe là loại 8 cấp, ly hợp kém, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Xe được bán tại Việt Nam với giá 18-21 tỷ đồng. Đối thủ của nó là chiếc Rolls-Royce Ghost với giá khoảng 30 tỷ đồng.