Loạt ô tô điện giá dưới 1 tỷ ra mắt Việt Nam năm 2024: Rẻ nhất từ 235 triệu, có cả hatchback, sedan, CUV, MPV

Xu hướng ô tô điện ngày càng thể hiện rõ tại thị trường Việt Nam, khi rất nhiều mẫu xe mới được cho ra mắt trong năm 2024. Mức giá dưới 1 tỷ đồng khiến cho xe điện dễ tiếp cận hơn tới khách hàng trong nước. Mặc dù vậy, hạ tầng trạm sạc - yếu tố lớn ảnh hưởng tới quyết định mua xe của khách hàng - hiện nay vẫn chỉ có VinFast giải quyết được.

Dưới đây là danh sách những mẫu ô tô điện có giá dưới 1 tỷ đồng ra mắt trong năm nay.

Phân khúc mini

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện mini mới duy nhất trong năm nay. Mẫu xe này đang trở thành hàng "hot". Có tháng, doanh số VF 3 lên tới gần 5.000 xe, phá kỷ lục tại Việt Nam.

VF 3 là dòng xe nhỏ có 2 cửa 2 bên. Giá xe dễ tiếp cận, chỉ từ 235 triệu đồng (cho khách hàng tiên phong). Giá bán này áp dụng cho xe thuê pin. Nếu không phải khách mua tiên phong, giá xe thuê pin là 240 triệu đồng. Giá mua kèm pin là 322 triệu đồng.

Thiết kế VF 3 như SUV thu nhỏ. Dù là xe "giá rẻ", VF 3 vẫn có phanh đỗ điện tử, cần số sau vô-lăng, màn hình lớn 10 inch.

Phân khúc hatchback

Phân khúc hatchback chứng kiến sự ra đi của nhiều mẫu xe xăng, như Toyota Yaris, Honda Jazz hay mới đây có Suzuki Swift. Tuy nhiên, với xe điện, năm 2024 lại đón nhận một số mẫu hatchback mới.

Wuling Bingo là mẫu hatchback mới nhất. Giá xe từ 349 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa nhóm xe xăng như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Bingo có thiết kế dễ nhìn, nhiều trang bị hiện đại như cặp đôi màn hình lớn, phanh điện tử. Tầm vận hành của xe lớn nhất là 510 km/sạc.

BYD Dolphin là mẫu hatchback điện có giá nhỉnh hơn, từ 659 triệu đồng.

Dolphin có kích thước lớn hơn Bingo. Trang bị nội thất nổi bật hơn nhờ màn hình trung tâm 12,8 inch xoay được. Động cơ điện với pin cho tầm vận hành 405 km/sạc.

Đắt nhất trong nhóm hatchback là MG4. Mẫu xe này có giá khởi điểm 828 triệu đồng. Bản cao cấp nhất tới 948 triệu đồng.

So với các mẫu hatchback trên, MG4 nổi bật ở gói an toàn ADAS. Các trang bị tiện nghi của xe không quá vượt trội. Tầm vận hành của xe khoảng 450 km/sạc.

Phân khúc sedan

AION ES là mẫu sedan điện duy nhất có giá dưới 1 tỷ đồng. Mẫu xe này ngang cỡ Toyota Camry. Giá xe từ 788 triệu đồng.

Trang bị của ES không quá nổi trội nếu so với xe xăng cùng tầm giá như Kia K5 hay Mazda6. Xe không có ADAS. Tầm vận hành của xe khoảng 440 km/sạc.

Phân khúc CUV

Ở phân khúc này, BYD Atto 3 là mẫu xe duy nhất. Giá xe là từ 766 triệu đồng.

Atto 3 có thiết kế nội thất cầu kỳ. Màn hình 15,6 inch trung tâm khá lớn, có thể xoay được. Âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh là điểm nổi bật ở bên trong. Xe có ADAS. Tầm vận hành tới 480 km/sạc.

Phân khúc MPV

BYD M6 là mẫu MPV điện có giá 756 triệu đồng. Kích thước mẫu xe này có thể so sánh với Toyota Innova Cross.

Xe có 7 chỗ ngồi. Trang bị mẫu xe này không hơn quá nhiều so với Dolphin. Tầm vận hành của xe là 420 km/sạc.

Mẫu MPV điện thứ hai là AION Y Plus giá 888 triệu đồng. Kích thước Y Plus nhỏ hơn một chút so với M6.

Y Plus có nội thất trông gọn gàng và hiện đại hơn M6, với màn hình 10,25 inch kết hợp loại 14,6 inch cảm ứng. Công nghệ của xe cũng đáng chú ý hơn với nhiều tính năng ADAS, camera 540 độ. Tầm vận hành của xe tới 490 km/sạc.