Loạt ô tô giá rẻ nhất ra mắt Việt Nam năm nay: Thấp nhất từ 235 triệu, chủ yếu là xe nhỏ, có cả MPV 7 chỗ

VinFast VF 3

VinFast VF 3 là hiện tượng mới trong làng xe năm nay. Mẫu xe điện mini này đang là xe bán chạy nhất Việt Nam. Chỉ trong một tháng 11/2024, doanh số VF 3 đã gần 5.000 xe theo công bố của VinFast.

Giá VF 3 chỉ từ 240 triệu đồng khi thuê pin (với khách đặt mua sớm, giá là 235 triệu đồng). Giá xe khi mua pin là 322 triệu đồng.

Mẫu xe điện mini VF 3 có chiều dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, nhỏ gọn, phù hợp đi phố. Khoảng sáng gầm tới 191 mm cao hơn nhiều mẫu crossover phân khúc trên.

Nội thất xe nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch, cần số sau vô-lăng. Xe có 4 chỗ ngồi nhưng chỉ có 2 cửa để vào.

Động cơ điện của xe có công suất 43,5 mã lực. Tầm vận hành được công bố là 210 km sau một lần sạc.

Wuling Bingo

Wuling Bingo là mẫu xe ở phân khúc trên Mini EV. Xe có giá từ 349 triệu đồng. Bản cao cấp nhất có giá tới 569 triệu đồng.

Bingo thuộc cỡ A, có chiều dài 3.950 mm và rộng 1.708 mm. Cùng phân khúc có Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Tuy nhiên, Bingo là xe điện.

Mẫu xe này có nội thất khá hiện đại với 2 màn hình 10,25 inch. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn giá 349 triệu đồng chỉ có một màn hình sau vô-lăng. Ghế xe chỉnh điện, điều hòa tự động, phanh điện tử... cũng là điểm nhấn.

Theo công bố của hãng, Bingo có tầm vận hành chỉ từ 203 km với bản tiêu chuẩn. Bản cao nhất chạy được 510 km/sạc.

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 ra mắt năm nay là bản nâng cấp facelift. Giá xe vẫn từ 360 triệu đồng như trước.

Là bản facelift nên thiết kế xe chỉ tinh chỉnh nhẹ, chủ yếu ở các chi tiết lưới tản nhiệt, đèn sương mù và đèn hậu. Mẫu xe này vẫn có 2 kiểu dáng là hatchback và sedan.

Bên trong nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cổng USB-C. Trên bản mới, i10 hiển thị được áp suất lốp từng bánh trên màn hình đồng hồ.

Ngoài ra, ở bản nâng cấp này, một số trang bị vốn chỉ có trên bản cao hơn nay đã được tiêu chuẩn hóa.

Hyundai Accent

Năm nay, Hyundai Accent là thế hệ mới. Mẫu xe này có giá từ 439 triệu đến 569 triệu đồng.

Thiết kế Accent 2024 khác hoàn toàn đời trước. Cụm đèn hậu và đèn ban ngày vắt ngang là điểm nhấn ở ngoài. Mẫu mới có nhiều đường nét góc cạnh hơn.

Đây là mẫu xe duy nhất phân khúc có cặp màn hình kép 8 inch và 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Vô-lăng xe đổi sang dạng 2 chấu. Bản cao cấp lần đầu có âm thanh Bose.

Điểm nâng cấp đáng chú ý khác của xe là công nghệ an toàn. Mẫu mới có thêm hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường…

Nissan Almera

Nissan Almera cùng phân khúc Hyundai Accent. Giá khởi điểm của Almera từ 489 triệu đồng. Giá cao nhất là 569 triệu đồng.

Almera mới là bản facelift với thay đổi một chút ở mặt trước xe. Bộ mâm có thiết kế mới. Xe còn được bổ sung màu mới.

Nâng cấp bên trong Almera 2024 có bệ tỳ tay giữa ở cả 2 hàng ghế và sạc không dây.

Công nghệ an toàn của xe cũng có nhiều điểm mới để cạnh tranh trong phân khúc. Các tính năng được bổ sung gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn và đèn chiếu xa thông minh. Xe còn có camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer có cùng giá khởi điểm với Nissan Almera. Mẫu xe này có giá từ 489 triệu đồng. Bản cao nhất có giá 599 triệu đồng.

Ở lần nâng cấp lớn này, Stargazer có thêm cả bản Stargazer X với ngoại hình kiểu lai crossover. Đây là mẫu xe 7 chỗ duy nhất mới ra mắt năm nay có giá dưới 500 triệu đồng.

Nội thất xe được trau chuốt hơn trước với màn hình 10,25 inch trung tâm, màn hình điện tử sau vô-lăng, phanh đỗ điện tử hay sạc không dây.

Công nghệ an toàn cũng là điểm nổi bật của Stargazer X so với các đối thủ. Mẫu xe này có các tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế, cảnh báo mở cửa an toàn và đèn tự động thông minh.