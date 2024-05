Loạt ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng ngay trong tháng 5

Sức mua chậm, thị trường trầm lắng, đặc biệt các hãng cần đẩy mạnh việc bán hàng, tiêu thụ các các dòng xe sản xuất năm 2023 để chuẩn bị ra mắt mẫu mới năm 2024, buộc các hãng và cả các đại lý phải giảm giá sâu để “đẩy hàng”.

Các hãng xe đua nhau giảm giá

Sau khi hàng loạt mẫu xe của nhiều hãng giảm giá ngay từ đầu tháng 5, đến lượt các mẫu CR-V, City, HR-V, Accord và Civic của Honda Việt Nam (HVN) được hưởng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ (theo khung trước bạ 10%), giảm tiền mặt hoặc tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Cụ thể, với dòng Honda CR-V, ưu đãi được áp dụng cho Honda CR-V bản G và L, sản xuất năm 2023 (VIN 2023). HVN sẽ tặng cho khách hàng 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền 111-116 triệu đồng.

Ngoài ra, bản G được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, đưa tổng ưu đãi lên 141 triệu đồng. Trong khi đó, bản L được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Toyota Vios giảm gần 50 triệu đồng giá niêm yết, đồng thời khách hàng mua xe còn nhận ưu đãi từ 30-50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và lắp đặt các phụ kiện, bảo hiểm đi kèm. (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Chính sách này được áp dụng với những khách hàng mua xe từ ngày 6/5 đến 31/5.

Cũng tham gia vào việc giảm giá niêm yết để kích cầu bán hàng là xe Toyota Vios lăn bánh tháng 5/2024. Do quá khó cạnh tranh nên hãng tiếp tục phải giảm giá sâu dòng xe này.

Theo đó, Toyota Vios mới giảm gần 50 triệu đồng giá niêm yết, đồng thời khách hàng mua xe còn nhận ưu đãi từ 30-50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và lắp đặt các phụ kiện, bảo hiểm đi kèm. Như vậy, khách hàng mua xe Toyota Vios tại thời điểm tháng 5 này, sẽ được giảm giá từ 50 – 100 triệu đồng.

Từ ngày 6/5, hãng xe Huyndai giảm một số mẫu xe như: Santa Fe giảm giá thêm 50 triệu đồng, mở đường cho thế hệ mới chuẩn bị ra mắt. Cùng với đó, Accent VIN 2023 được các đại lý giảm từ 542 triệu đồng xuống còn 475 triệu đồng. Custin được giảm từ 60-80 triệu đồng cho hai phiên bản 1.5T Đặc biệt và 2.0T Cao cấp, kèm quà tặng bảo hiểm hoặc phụ kiện tùy từng nơi bán.

Đáng chú ý, sau khi Stargazer X ra mắt, một số đại lý giảm giá cho Stargazer cũ còn tồn kho, xuống chỉ còn từ khoảng 589 triệu đồng, đồng nghĩa đây hiện là mẫu xe đa dụng (MPV) rẻ nhất Việt Nam. Để thúc đẩy doanh số, Hyundai cũng đang triển khai chuỗi sự kiện chăm sóc khách hàng Hyundai Care Day 2024 tại các thành phố lớn trên toàn quốc, kéo dài từ nay tới hết ngày 4/8 (thời điểm diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh).

Mẫu xe Subaru giảm giá mạnh nhất, trong đó bản 2.0 iS EyeSight được giảm nhiều nhất, tới 250 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành 5 năm (không giới hạn số km). (Ảnh: Minh hoạ).

Subaru hiện giảm giá mạnh toàn bộ các phiên bản Forester số VIN 2023. Trong đó, bản 2.0 iS EyeSight được giảm nhiều nhất, tới 250 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành 5 năm (không giới hạn số km).

Tiếp đến là 2.0 iL EyeSight được giảm 210 triệu đồng, tặng gói phụ kiện gập gương tự động và chế độ bảo hành 5 năm (không giới hạn số km). Cuối cùng, bản 2.0 iL được giảm giá 120 triệu đồng, kèm gói bảo hành 5 năm (không giới hạn số km).

Trong tháng 5, các phiên bản Mitsubishi Xpander MT và AT được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 56 triệu và 60 triệu đồng, giá mới còn 504 triệu và 538 triệu đồng. Mẫu Xpander MT có thêm quà tặng camera lùi (2,5 triệu đồng), còn bản AT tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất (7,7 triệu đồng).

Phiên bản Xpander AT Premium được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng và camera 360 độ (20 triệu đồng).

Trong khi đó, biến thể mang phong cách SUV là Xpander Cross có quà tặng phiếu nhiên liệu 30 triệu đồng và camera 360 độ.

Sức mua giảm, hàng tồn nhiều

Báo cáo ngày 10/5 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4/2024 đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3/2024, tăng 9% so với tháng 4/2023.

Cũng theo VAMA, trong số 24.350 xe trong tháng 4 có 17.258 xe du lịch; 6.815 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 9%; xe thương mại giảm 15% và xe chuyên dụng tăng 21% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.983 xe, giảm 17% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe, giảm 3% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2024 giảm 11% so với 2023, trong đó xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17% trong khi xe nhập khẩu giảm 3% so với cùng kì năm ngoái.

Ước tính tồn kho ô tô đến nay khoảng trên 70.000 xe các loại, trong đó chủ yếu là xe sản xuất năm 2023. Vì vậy, thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đang tập trung đẩy hàng tồn.

Lượng hàng tồn kho nhiều, các hãng phải đua nhau giảm giá. (Ảnh minh hoạ).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt 44.772 với giá trị 919 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã giảm 17,6% về lượng và 24,2% về giá trị.

Trong tháng 4/2024 có tổng cộng 38.200 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này giảm 6% so với tháng 3/2024 nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 25.700 chiếc, tăng 3,6% so với tháng 3/2024 (24.800 chiếc) và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 88.300 chiếc, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 4/2024 ước đạt 12.500 chiếc, với giá trị 244 triệu USD. So với con số 15.860 chiếc và giá trị kim ngạch 330 triệu USD của tháng 3/2024, ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2024 giảm 21,2% về lượng và 26,1% về giá trị.

So sánh với cùng kỳ năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2024 tăng 1,6% về lượng, nhưng giảm 15,1% về giá trị.

Điều này cho thấy, xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây là ưu tiên đưa về nước những mẫu xe giá rẻ, giá trị đơn chiếc trung bình chỉ 19.500 USD/chiếc (xấp xỉ 495 triệu đồng).

Giới chuyên môn trong ngành cho rằng, sức tiêu thụ ô tô trong quý đầu năm 2024 vẫn còn ảm đạm khiến giới kinh doanh xe nhập khẩu có tâm lý dè dặt, hạn chế nhập ồ ạt. Hiện, nhiều hãng xe chủ động dời lịch ra mắt các sản phẩm mới sang cuối quý II/2024.