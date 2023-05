Loạt ô tô giảm giá 'sập sàn' cả trăm triệu, cơ hội 'bắt đáy' đã đến?

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán xe toàn thị trường trong nước có sự sụt giảm mạnh. Doanh số bán hàng trong tháng đạt 22.409 xe, giảm 25% so với tháng 3/2023 và giảm 47% so với cùng kỳ tháng 4/2022.

Trong đó, doanh số bán xe du lịch đạt 15.748 du lịch, 6.487 xe thương mại và 174 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 27%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 51% so với tháng trước.

Tính chung trong vòng 4 tháng qua, doanh số bán hàng đã giảm 30% so với năm 2022, đạt 92.801 xe.

Để thúc đẩy thị trường trong giai đoạn trầm lắng này, nhiều thương hiệu tiến hành giảm giá mạnh nhiều mẫu xe, thậm chí cả những mẫu xe ăn khách cũng nhận được nhiều ưu đãi trong tháng 5 này. Điều này đã khiến cho không ít mẫu ô tô đã xuống đáy, thấp nhất từ trước đến nay.

Toyota Corolla Cross hiện đang đứng đầu trong doanh số SUV đô thị. Tổng cộng 4.727 xe đã đến tay khách hàng Việt từ đầu năm đến nay. Một đại lý Toyota đang triển khai ưu đãi tối đa 80 triệu đồng cho khách hàng mua Toyota Corolla Cross trong tháng 5.

Tuy nhiên, mức ưu đãi này chỉ áp dụng đối với những xe được sản xuất năm 2022. Khách hàng mua xe Toyota Corolla Cross sản xuất trong năm mới 2023 cũng được ưu đãi tối đa 30 triệu đồng trong tháng 5.

Kia Sportage trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2022. Xe có tới 8 phiên bản với 3 tùy chọn động cơ. Kia Sportage cũng đang được giảm giá 100 triệu đồng cho hai phiên bản máy dầu, gồm 2.0D Signature và 2.0D Signature X-Line. Giá mới lần lượt 1,019 tỷ đồng và 1,009 tỷ đồng. Các phiên bản máy xăng cũng đang được giảm giá, nhưng chỉ dao động trong khoảng 40 - 60 triệu đồng.

Phân khúc crossover cỡ C, Mazda CX-5 đang đứng ở vị trí quán quân. Tổng chung, 4 tháng đầu năm 2023, đã có 3.266 xe bán ra thị trường.

Trong tháng 5, THACO Auto và đại lý áp dụng chính sách giảm chung 89 - 112 triệu đồng cho 4 phiên bản Mazda CX-5. Bản Deluxe giảm 89 triệu đồng, bản Luxury giảm 90 triệu đồng, bản Premium giảm 110 triệu đồng và bản Signature Premium AWD giảm 112 triệu đồng. Giá mới của 4 phiên bản lần lượt 750 triệu đồng, 789 triệu đồng, 809 triệu đồng và 947 triệu đồng.

Subaru Forester đã có bản nâng cấp mới nhất. Hiện tại, mẫu xe này đang được đại lý chào bán với giá thấp hơn cả trăm triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Các phiên bản Forester i-L, i-L Eyesight và i-S Eyesight lần lượt là 870 triệu, 989 triệu và 1,087 tỷ đồng. Như vậy, so với giá niêm yết của nhà sản xuất, mẫu xe này đang được giảm giá từ 89 - 102 triệu đồng.

Chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Honda CR-V đã được các đại lý áp dụng nhiều tháng nay. Một số đại lý đưa ra mức giảm cho chiếc xe này lên tới 150 - 160 triệu đồng, đưa mức giá về mức 898 triệu đồng và 958 triệu đồng cho 2 bản G và L. Thậm chí, một đại lý ở miền Trung đưa ra mức giảm tiền mặt 185 triệu đồng cho CR-V G màu đỏ, sản xuất 2022.

Một số đại lý còn tồn mẫu Tiguan đời 2022 giảm 300 triệu đồng cho hai bản: Elegance giá 1,699 tỷ đồng và Luxury S giá 1,929 tỷ đồng. Sau khi giảm giá, giá xe xuống còn 1,399 - 1,629 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 2023 ra mắt từ ngày 9/5 vừa qua. Sau khi bản mới ra mắt, bản cũ đã được các đại lý đồng loạt xả hàng. Cụ thể, bản GLC 300 4Matic cao cấp nhất được giảm giá tới 400 triệu đồng. Giá sau khi giảm chỉ còn 2,239 tỷ đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng bảo hiểm trị giá khoảng 100 triệu và gói bảo dưỡng 2 năm trị giá khoảng 40 triệu đồng.