Loạt ô tô giảm giá sập sàn mở màn cho mùa 'sale off' 2024: Từ bình dân như Honda City, Toyota Raize - xe sang, xe thể thao giảm cả trăm triệu

Kết thúc năm 2023 cũng đồng nghĩa chính sách giảm 50% phí trước bạ cho các mẫu xe lắp ráp trong nước không còn hiệu lực. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể “săn sale” một cách thoải mái khi nhiều hãng xe lập tức tung các chương trình giảm giá kích cầu mạnh mẽ.

Xe Honda giảm 50-100% phí trước bạ

Mở màn tháng 1, hãng xe Nhật công bố hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách mua Honda City các phiên bản G và L, tương đương mức giảm 50-58 triệu đồng. Trong khi đó, bản RS nhận ưu đãi 50%, tương đương 30%. Ngoài ra, khách mua xe cũng được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cùng một số ưu đãi riêng từ đại lý.

Các mẫu xe khác như HR-V, Civic, Accord cũng được giảm 50% phí trước bạ. Chỉ có Honda CR-V và mẫu BR-V là không được nhắc đến trong đợt giảm giá lần này. Tuy nhiên, khách mua CR-V phiên bản L hoặc G cũng sẽ được tặng bảo hiểm thân vỏ, gia hạn bảo hành 2 năm và gói bảo dưỡng định kỳ 3 năm.

Toyota giảm giá Raize, Yaris Cross

Đồng hành cùng nhà sản xuất đồng hương, Toyota cũng giảm giá một số mẫu xe đáng chú ý của mình như Raize hay Yaris Cross. Trong đó, mẫu SUV hạng A Raize được giảm giá 54 triệu đồng, xuống còn 498 triệu đồng để cạnh tranh với Kia Seltos.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross được giảm 73 triệu đồng cho bản HEV (động cơ hybrid) và 80 triệu cho bản máy xăng, đưa giá xe về 650-765 triệu đồng. Trong tháng 11, mẫu xe này đạt doanh số ấn tượng 1.092 xe nhờ chính sách giảm giá mạnh trước đó. Do vậy, việc tiếp tục duy trì chính sách giảm giá trước Tết âm lịch được cho là động thái cần thiết để Yaris Cross cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh như Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Một mẫu xe khác của Toyota cũng được giảm giá trong đợt này là Toyota Fortuner. Mẫu xe này được giảm 63-120 triệu đồng, đưa giá bán về 1,055 tỷ-1,35 tỷ đồng.

Việc Toyota niêm yết giảm giá (thay vì thông qua đại lý hoặc khuyến mại tạm thời) các mẫu xe của mình được xem là điều hiếm gặp trên thị trường. Tuy nhiên, nếu xét trên mức doanh số của các mẫu xe trên thì đây lại là điều có thể hiểu được. Cả Raize, Yaris Cross và Fortner đều có phần thất thế khi cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Xe Subaru giảm giá cao nhất 400 triệu

Subaru Forester – mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này tại Việt Nam - được nhà phân phối giảm giá 170-250 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá xe xuống 799-949 triệu đồng, ngang ngửa với những Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (799-959 triệu đồng).

Một số mẫu xe khác như Outback hay xe thể thao WRX cũng được giảm 312 và 307 triệu đồng trong khi mẫu sedan BR-Z giảm giá 410 triệu đồng, xuống còn 1,48 tỷ đồng.

Thực tế, Subaru là dòng xe kén khách tại thị trường Việt Nam. Tất cả xe của hãng đều nhập khẩu, trong đó chỉ có mẫu Forester được nhập từ Thái Lan trong khi các mẫu còn lại đều nhập Nhật Bản, chịu thuế cao dẫn đến giá niêm yết cũng ở mức rất cao.

Subaru không công bố doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam.

Mercedes-Benz giảm giá không tiếc tay

Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz cũng nhanh chóng có động thái kích cầu tháng đầu năm 2024. Hàng loạt mẫu xe thuộc dòng C-Class, E-Class và V-Class đều được giảm tương đương 50% phí trước bạ. Chẳng hạn, khách mua các phiên bản C 200 Avantagarde, sẽ tiết kiệm được gần 80 triệu đồng, bản Plus là 92,5 triệu đồng trong khi bản C 300 AMG tiết kiệm được khoảng gần 105 triệu đồng.

Tương tự, khách mua E-Class bản E 300 AMG tiết kiệm được 160 triệu đồng.

Ngoài giảm giá, hãng cũng ưu đãi 2 năm bảo hiểm, voucher 1 năm bảo dưỡng (tương đương 2 lần làm dịch vụ bảo dưỡng) cho một số dòng xe khác.