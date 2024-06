Loạt ô tô Honda giảm giá mạnh tháng 6: City, CR-V ưu đãi lớn, có mẫu giảm ngay 220 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Honda Việt Nam (HVN) mới đây đã thông báo chương trình khuyến mại dành cho những mẫu ô tô của hãng kể từ ngày 6-30/6. Theo đó, những mẫu xe được áp dụng bao gồm CR-V, City, Accord và khách hàng cần hoàn tất thủ tục thanh toán 100%.

Cụ thể, với Honda CR-V hai phiên bản CR-V G và L cùng nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 55,5 triệu và 58 triệu đồng). Riêng bản CR-V G được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Cả ba phiên bản Honda City G, L và RS nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền khoảng 28 triệu, 29,5 triệu và 30,5 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Riêng Honda Accord được giảm trực tiếp tiền mặt 220 triệu đồng, giá mới còn từ 1,099 - 1,109 tỷ đồng.

Ngoài các ưu đãi từ HVN, hệ thống phân phối ô tô chính hãng cũng đồng thời áp dụng thêm một số hình thức khuyến mại khác tuỳ từng đại lý.

Trên thực tế, HVN đã tiến hành giảm giá, khuyến mại cho hầu hết các dòng sản phẩm ô tô kể từ cuối năm ngoái và kéo dài cho đến nay. Động thái này được cho là để kích thích nhu cầu mua sắm từ người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ô tô nằm trong giai đoạn thấp điểm.

Kết thúc tháng 4/2024, Honda Việt Nam bán được tổng cộng đạt 1.802 xe, giảm 36,4% so với tháng trước và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Honda City - một trong những mẫu xe ăn khách nhất của thương hiệu Nhật Bản chỉ bán được 405 xe, giảm 89,9% so với tháng 3/2024. Việc City giảm doanh số có thể là do trong tháng 4/2024, hãng Honda không ưu đãi cho 2 bản thấp của xe. Thay vào đó, chỉ có bản RS cao cấp nhất được tặng 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Tương tự, Honda CR-V bán ra được 626 chiếc trong tháng 4 vừa qua, giảm 3,5% so với tháng 3 và nhưng vẫn tăng 2,3 lần so với tháng 4/2023. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, có tổng cộng 1.706 chiếc CR-V bán ra thị trường, tăng tới 46% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh số của Honda Accord trong tháng 4/2024 là 5 xe, giảm 6 xe so với lượng xe bán ra tháng 3. Sau 4 tháng chạy đua, doanh số tích lũy của Honda Accord chỉ đạt 36 chiếc.