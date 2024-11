Loạt "ông lớn" Hòa Phát, VSIP, Becamex... đổ nguồn vốn "khủng" về Phú Yên, bất động sản tỉnh này đang diễn biến ra sao?

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công bố thông tin mới về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn trong quý 3/2024.

Theo đó, toàn tỉnh có khoảng 785 giao dịch bất động sản qua công chứng, chứng thực với tổng giá trị giao dịch khoảng 780,9 tỷ đồng. Bao gồm 331 giao dịch nhà ở riêng lẻ (tổng giá trị khoảng 564,4 tỷ đồng), 454 giao dịch đất nền (tổng giá trị khoảng 216,5 tỷ đồng) và không có giao dịch chung cư.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, tỉnh tổ chức đấu giá thành công 115 lô đất ở, với tổng diện tích 17.658 m2 đất, dự kiến thu ngân sách khoảng 104,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trúng đấu giá trung bình tại TP Tuy Hòa đạt 29 triệu đồng/m2; thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và huyện Phú Hòa khoảng 8,3 - 9,4 triệu đồng/m2; các huyện còn lại khoảng 2,4 - 6 triệu đồng/m2.

Về giá giao dịch bất động sản, tại TP Tuy Hòa, giá bán nhà ở riêng lẻ dao động 10 - 60 triệu đồng/m2, chung cư khoảng 20 - 30 triệu đồng/m2, đất nền khoảng 15 - 50 triệu đồng/m2, nhà ở xã hội khoảng 5,5 - 6,7 triệu đồng/m2. Giá cho thuê mặt bằng thương mại là 0,5 triệu đồng/m2/tháng, nhà ở xã hội dao động 48.000 - 58.000 đồng/m2/tháng.

Tại các địa phương còn lại, giá bán nhà ở riêng lẻ khoảng 6 - 20 triệu đồng/m2, đất nền khoảng 2,4 - 15 triệu đồng/m2. Giá cho thuê mặt bằng thương mại khoảng 0,3 triệu đồng/m2/tháng.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn 1 sàn giao dịch bất động sản hoạt động.

Về các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang triển khai, toàn tỉnh có 9 dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã lựa chọn chủ đầu tư. Bao gồm 2 dự án đã đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai là Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1 (chủ đầu tư là CTCP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam) và Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 (CTCP đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát), đều ở phía Đông đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa.

7 dự án còn lại chưa đủ điều kiện khai thác kinh doanh gồm Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (Khu A) (Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên); Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (CTCP Đầu tư xây dựng 72); Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An (liên danh CTCP xây dựng My Hoàng Dương - Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng); Khu công trình hỗn hợp 77 - 79 Nguyễn Du, phường 7 (CTCP Biển Phú Yên), Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (CTCP bất động sản An Phước), Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, phường 6 (CTCP đầu tư Number 1 Land), Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú (CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị phú Yên) ở TP Tuy Hòa.

Số dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá, đấu thầu) là 13.

Trong số này, TP Tuy Hòa có 6 dự án gồm Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc Trần Phú (đợt 1 - giai đoạn 1), Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 5 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường số 14), Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 6 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường số 14), Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại lô số 07 phía Tây đường Hùng Vương, xã Bình Kiến, Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến, Khu nhà ở chung cư cao cấp tại lô đất ký hiệu 4 phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào – đường số 14).

Huyện Phú Hòa có 3 dự án nhà ở tại các lô đất Khu 1, Khu 2, Khu 3 thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An. Thị xã Đông Hòa có Khu đô thị mới Hòa Vinh và Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh. Huyện Tuy An có khu đô thị thị trấn Chí Thạnh. Huyện Tây Hòa có Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ.

Với nhà ở xã hội, có 1 dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng là Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Công ty TNHH Bích Hợp). 1 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là Khu nhà ở công nhân phục vụ cụm xí nghiệp sản xuất An 4 Hưng, thị xã Đông Hòa (nhà đầu tư chưa triển khai, hiện nay đang được đề xuất theo hướng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư).

Liên quan đến việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hiện nay, địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Lý do là chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chưa lựa chọn chủ đầu tư, chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất...

Với phân khúc du lịch nghỉ dưỡng, hiện tỉnh có 44 dự án với tổng quy mô khoảng 447,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 63.547 tỷ đồng. Trong quý III, có 1 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư là Tổ hợp TMDV và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay, không có dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, không có dự án mới được cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, về tồn kho bất động sản tại các dự án, có 216 căn nhà ở, tương đương khoảng 109.307 m2 sàn.

Nguồn vốn "khủng" đổ về Phú Yên

Từ đầu năm đến nay, Phú Yên liên tục đón nhiều doanh nghiệp lớn tìm về đầu tư.

Mới đây, ngày 24/10, tỉnh này đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu: BCM) và liên doanh VSIP. Đại diện doanh nghiệp đã trình bày ý tưởng đầu tư dự án khu đô thị và dự án khu công nghiệp vào tỉnh Phú Yên.

Trước đó vào tháng 3, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh này đã trao quyết định chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 14 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 10.500 tỷ đồng.

Các dự án có số vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm (hơn 2.200 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sao Phương Bắc Phú Yên); Dự án Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm (gần 2.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Everland Phú Yên); Dự án Khu du lịch biển Hòa Thạnh Resort (gần 1.050 tỷ đồng, Công ty TNHH Khu du lịch biển Hòa Thạnh Resort); Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Nồm (hơn 1.000 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Việt An Phú Yên).

Một số dự án khác như: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay (gần 800 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay; Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Casanova Bãi Tràm (gần 220 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Đầu tư Bãi Tràm; Dự án Fleur De Lys Resort Phu Yen (250 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Đầu tư FDL…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng trao 6 bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư với tổng số vốn 128.800 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tìm hiểu cơ hội đầu tư 3 dự án gồm: Dự án Cảng Bãi Gốc (dự kiến khoảng 24.000 tỷ đồng); Dự án Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (khoảng 13.300 tỷ đồng); Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Hòa Tâm (khoảng 86.000 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Tập đoàn N&G tìm hiểu cơ hội đầu tư Dự án Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao (khoảng 2.550 tỷ đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư dự án Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên (khoảng 1.550 tỷ đồng); Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tìm hiểu cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và phát điện (khoảng 1.400 tỷ đồng)…