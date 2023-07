Loạt “ông lớn” Vingroup, MIK Group, VPBank, BIM Group, Ecopark… đổ bộ vào Long An

Ngày 25/7, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư. Tại hội nghị, 10 nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tỉnh trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, đô thị, môi trường, khu phức hợp vui chơi giải trí, nhà ở xã hội, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Vingroup ký bản ghi nhớ đầu tư các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Tập đoàn BIM Group ký biên bản ghi nhớ để nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thực phẩm tại Long An.

Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng cũng đã ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế tại Long An.

Ngân hàng VPBank và Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group đã ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 2 nhà đầu tư này đề xuất dự án đầu tư đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh Long An.

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An ký bản ghi nhớ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; Công ty TNHH Samsung Engineering ký bản ghi nhớ đầu tư các giải pháp về bảo vệ môi trường; Tổng công ty Nhà ở và đất đai Hàn Quốc (LH) ký bản ghi nhớ nghiên cứu phát triển phúc lợi nhà ở; Công Ty cổ phần Đầu tư và thương mại Green Royal nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Liên doanh các công ty gồm Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn Thông - Sài Gòn (Saigontel), Công ty Energy Capital Vietnam (ECV), Công ty Allotrope Partners, Công ty Chart Industries, Công ty Babcock & Wilcock ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển mô hình khu công nghiệp trung hoà carbon, sử dụng năng lượng tuần hoàn đạt tiêu chuẩn thẩm định chứng nhận khu công nghiệp Net-zero theo tiêu chuẩn Âu Mỹ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Long An.

Tại hội nghị, Long An cũng đã trao 09 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 09 nhà đầu tư với 09 dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 40.400 tỷ đồng (tương đương 1.710 triệu USD).

Đơn cử như, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark với dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Tổng vốn đăng ký 16.891 tỷ đồng.

Hay Công ty TNHH Aeon Việt Nam với dự án Trung tâm thương mại Aeon Tân An, tại phường 6, thành phố Tân An với tổng vốn đăng ký 1.076 tỷ đồng.

Trước đó, Long An cũng đã giới thiệu 13 dự án ưu đãi đầu tư tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Long An; khu công nghiệp Phú An Thạnh; khu công nghiệp Việt Phát; khu công nghiệp Prodezi; khu phức hợp giải trí Khang Thông; khu đô thị Nam Long VCD; trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An; khu vực tiếp nhận kho vận, logistics - cảng Quốc tế Long An; xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An; trung tâm kho vận và dịch vụ logistics; phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Long An; đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ; nhà máy chế biến thanh long. Đồng thời, tại hội nghị, tỉnh trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư.