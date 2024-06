Công ty VRC sẽ bán một phần dự án Khu dân cư ADC (Quận 7), giá không dưới 800 tỷ đồng

Nhằm tái cấu trúc nguồn vốn và bổ sung nguồn vốn để triển khai các hoạt động đầu tư của Công ty con là Công ty cổ phần ADEC, cổ đông đã thông qua việc ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM, cụ thể phần chuyển nhượng là khu chung cư lô H. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 800 tỷ đồng.



Được biết, dự án Khu dân cư ADC có quy mô hơn 79.330 m2, có mặt tiền nằm trên đường 15B (Nguyễn Lương Bằng nối dài), do ADEC làm chủ đầu tư. Ngoài ra, ADEC còn đang đầu tư 2 dự án khác gồm khu dân cư Nhà Bè 904.425 m2 và khu dân cư đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (khu dân cư ADC Long An) quy mô 95.621 m2.

Mới đây, VRC cũng vừa công bố thông tin về việc thông qua chủ trương cho ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nền đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè với giá chuyển nhượng không thấp hơn 2 triệu đồng/m2. Ước tính, ADEC thu về tối thiểu 747 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất, VRC ghi nhận chi phí đã đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Nhà Bè tại thời điểm ngày 31/3 đã là 784,7 tỷ đồng. Đồng nghĩa, nếu bán theo mức giá tối thiểu, doanh nghiệp sẽ lỗ vốn.

Cũng theo tài liệu công bố, hiện VRC đang sở hữu 54,33% vốn điều lệ của Công ty ADEC (vốn điều lệ của ADEC là hơn 523 tỷ đồng).

Phối cảnh dự án ADC quận 7 của ADEC.

Tính đến thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của VRC là 1.721,9 tỷ đồng, trong đó 1.177,9 tỷ đồng nằm ở hàng tồn kho (chiếm 68,4%) gồm chi phí xây dựng dở dang các dự án KĐT mới Nhà Bè (784,7 tỷ đồng), Khu dân cư ADC Phú Mỹ (361,4 tỷ đồng), Khu dân cư Long An (31,8 tỷ đồng); 483 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (chiếm 28,1%).



Năm 2024, VRC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn, lần lượt là 4 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.

Bên cạnh việc bán các dự án kể trên, VRC dự định sẽ bán toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân với giá bán không thấp hơn 30.600 đồng/cp dù giá vốn đầu tư khoảng 41.000 đồng/cp. Đồng thời, VRC cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ cố phần hoặc một phần sở hữu tại Công ty ADEC với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.