Từ sân khấu đến bầu trời: Ký Ức Hội An thắp sáng đêm hè miền di sản

Với quy mô chưa từng có tại Hội An, chương trình không chỉ là một điểm nhấn du lịch, mà còn hướng đến biểu tượng văn hóa – giải trí mới của miền Trung, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong hành trình gìn giữ và quảng bá văn hóa - lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

"Bay qua miền di sản" – "bữa tiệc" nghệ thuật của những con số biết nói

Lấy cảm hứng từ chính vùng đất di sản thế giới Hội An – nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và làm mới qua từng thế hệ – sự kiện "Bay qua miền di sản" mang đến trải nghiệm nghệ thuật hiếm có.

Trong một không gian mở giữa sông Hoài, du khách sẽ được đắm chìm trong những màn trình diễn đỉnh cao: 600 drones nghệ thuật cùng lúc thắp sáng bầu trời, tạo thành những biểu tượng văn hóa Hội An với những chuyển động đầy mê hoặc; 6 phút trình diễn dù lượn hỏa thuật ngoạn mục, nơi những đôi cánh rực rỡ bay giữa bầu trời Ký Ức Hội An; 60 phút trình diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An" phiên bản mới, với loạt hiệu ứng mãn nhãn; 6 phút pháo hoa bùng nổ trên nền trời sông Hoài. Kết thúc đêm diễn bằng khoảnh khắc thị giác mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa. 4 điểm nhấn, 4 tầng trải nghiệm, được thiết kế thành một hành trình duy nhất – nơi nghệ thuật không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà lan tỏa trên bầu trời, và lắng đọng trong trái tim người xem.

"Bay qua miền di sản" – khi bầu trời và mặt đất của Ký Ức Hội An cùng kể câu chuyện miền di sản.

"Ký Ức Hội An" – từ sân khấu thực cảnh đến biểu tượng du lịch mới

Không phải ngẫu nhiên mà "Ký Ức Hội An" trở thành chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh được yêu mến hàng đầu Việt Nam và thế giới. Với gần 500 diễn viên chuyên nghiệp trình diễn mỗi đêm, được dàn dựng công phu trên không gian sân khấu ngoài trời rộng đến 25.000m², "Ký Ức Hội An" đã vẽ nên một bức tranh sống động về lịch sử, văn hóa và con người Hội An – bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Sau hơn 7 năm định hình và phát triển, Ký Ức Hội An không còn chỉ là một show diễn – mà là một điểm đến độc đáo ngay giữa lòng di sản. Tại đây, du khách không chỉ xem, mà được sống cùng không gian văn hóa, được hòa mình vào những mạch chảy ký ức, và đặc biệt, được chứng kiến những giá trị nghệ thuật truyền thống được kể lại bằng công nghệ sân khấu tiên tiến nhất.

Sự kiện "Bay qua miền di sản" là bước đi tiếp theo trong hành trình ấy – nơi show diễn không dừng lại ở mặt đất, mà vươn lên chạm tới bầu trời, đánh dấu một chuẩn mực mới cho trải nghiệm du lịch văn hóa – giải trí tại Việt Nam.

"Ký Ức Hội An" mang đến những trải nghiệm ấn tượng trên hành trình khám phá vùng đất di sản.

Đảo Ký Ức Hội An – điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi mùa hè

Giữa rất nhiều lựa chọn cho chuyến đi mùa hè, Đảo Ký Ức Hội An nổi bật như một hành trình tổng hòa: nơi nghệ thuật chạm vào cảm xúc, nơi văn hóa hòa quyện cùng giải trí, nơi mỗi đêm diễn là một bản giao hưởng của lịch sử, ánh sáng và sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Với mỗi mùa hè, Đảo Ký Ức Hội An luôn nổi bật với những chuỗi sự kiện đầy sắc màu, những hoạt động giải trí ấn tượng, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện "Bay qua miền di sản" được tổ chức vào ngày 6/6 tới đây không chỉ là sự kiện khai mạc mùa hè, mà còn là thời điểm đánh dấu sự "lên sóng" của Đảo Ký Ức Hội An trên bản đồ những điểm đến văn hóa - nghệ thuật - giải trí hấp dẫn bậc nhất khu vực trong mùa hè này, xứng danh "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới". Một đêm bùng nổ để lại những dấu ấn độc đáo, mở ra một mùa hè rực rỡ với những ký ức còn mãi.

Trải nghiệm dù lượn độc quyền tại Đảo Ký Ức Hội An

Đặc biệt, trong mùa hè này, du khách có cơ hội trải nghiệm dù lượn khởi hành từ Đảo Ký Ức Hội An, bay vòng quanh phố cổ và trở về Đảo với giá vé chỉ 2.200.000VNĐ/người, với ưu đãi đặc biệt: Tặng vé xem show Ký Ức Hội An hạng Eco cho mỗi lượt đăng ký – trọn vẹn một đêm đắm chìm trong nghệ thuật.