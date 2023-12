Loạt siêu xe, xe thể thao mới lạ ra mắt Việt Nam năm 2023: Nhiều phân khúc, đắt nhất gần 40 tỷ

McLaren Artura

Chiếc siêu xe của Anh quốc dù về nước từ năm 2022 nhưng mãi đến tháng 6/2023 mới được công bố giá chính thức là 14,69 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng. Đối thủ trực tiếp tại Việt Nam là Ferrari 296.

Artura đèn pha LED cùng hệ thống chiếu sáng tự động. Cửa mở cánh bướm đặc trưng của McLaren. Nội thất tối giản để tối ưu trải nghiệm lái. Cụm đồng hồ và phím chức năng được gắn trực tiếp lên cột điều khiển. Phím chức năng trên vô lăng được lược bỏ. Phím chuyển đổi chế độ lái được dịch chuyển từ bảng táp-lô ra phía sau vô lăng để có thể dễ dàng điều chỉnh mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Cần số dạng nút bấm.

McLaren Artura là siêu xe hybrid, sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 584 Nm. Hệ thống plug-in hybrid bao gồm một động cơ điện khối lượng nhẹ có công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm. Tổng công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau.

Hộp số 8 cấp hoàn toàn mới của Artura không có cấp số lùi. Xe thực hiện thao tác này nhờ vào mô-tơ điện phụ trợ. Tích hợp với hộp số là hệ thống khóa vi sai biến thiên điều chỉnh điện nhằm thay đổi lực kéo theo nhu cầu.

Lamborghini Urus Performante

Tháng 3/2023, Lamborghini Urus Performante được giới thiệu tại Việt Nam với mức giá khởi điểm 16,5 tỷ đồng.

Lamborghini Urus Performante sở hữu hiệu năng vận hành tối ưu hơn Urus tiêu chuẩn. Phần cản trước hầm hố hơn hẳn và cản sau được thiết kế lại. Cánh gió sau giúp tăng lực ép không khí thêm 38%, trong khi hốc hút gió tại đầu xe cải thiện khả năng làm mát động cơ. Gầm xe được hạ thấp 20 mm, trong khi chiều rộng cơ sở tăng 16 mm.

Đồng thời, hãng xe Ý cũng ứng dụng sợi carbon ở nhiều chi tiết ở ngoại thất, giúp xe nhẹ hơn 47 kg. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của bản Performante không khác biệt quá nhiều với Urus tiêu chuẩn.

Lamborghini Urus Performante vẫn trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép tương tự phiên bản tiêu chuẩn, nhưng được tinh chỉnh để cho ra công suất tăng thêm 16 mã lực, đạt mức 666 mã lực cùng 850 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động bốn bánh.

Ferrari Purosangue

Mẫu SUV đầu tiên của ngựa Ý được mở bán chính hãng với mức giá lên tới gần 40 tỷ đồng, đắt hơn đáng kể so với Urus hoặc DBX. Lý do là bởi xe sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít nên chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 150%.

Ở phần ngoại thất, Purosangue gây ấn tượng với phần cửa sau mở ngược giống với các mẫu xe Rolls-Royce. Cửa sau có thể mở tối đa 90 độ giúp việc ra vào khoang sau dễ dàng, đồng thời có thể đóng cửa một chạm bằng nút bấm trên cột B hoặc lẫy mở cửa.

Bên trong nội thất, mẫu xe này sử dụng 2 màn hình điện tử toàn phần, 1 màn sau vô-lăng và màn hình còn lại trước mặt người ngồi ghế phụ. Màn hình sau tay lái là đồng hồ tốc độ, có thể tùy chỉnh được nhiều giao diện và nội dung hiển thị khác nhau. Màn hình này cũng có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đây là mẫu Ferrari đầu tiên trang bị sẵn hai tính năng kết nối trên, còn trước đây khách hàng phải chi thêm tiền.

Ferrari Purosangue sử dụng máy 6.5L hút khí tự nhiên, công suất 725 mã lực, mô-men xoắn 716 Nm. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,3 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Mercedes-AMG C 43 4Matic

Mẫu sedan thể thao của dòng C-Class dù được công bố sẽ mở bán từ năm 2022 nhưng tới tháng 7/2023 mới chính thức ra mắt thị trường trong nước với giá bán là 2,96 tỷ đồng. Mercedes-AMG C 43 được định vị cao cấp hơn C 300 AMG do sử dụng động cơ lắp ráp bằng tay bởi các kỹ sư của AMG, nhưng vẫn thấp hơn phiên bản đầu bảng AMG C 63 vốn dùng máy V8.

Về mặt ngoại thất, Mercedes-AMG C 43 không quá khác biệt so với phiên bản C 300 AMG. Một số sự khác biệt gồm bộ mâm đa chấu 20 inch, cùm phanh đỏ, 4 ống xả ở cản sau, cánh gió cố định và dòng chữ "Turbo Electrified" ở bên hông.

Nội thất C 43 AMG giống C-Class, nhưng bổ sung thêm nhiều chi tiết thể thao đến từ nhà AMG. Dễ thấy nhất là ghế thể thao ôm người, vô lăng dạng đáy phẳng D-cut thể thao và bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select, hệ thống thông tin giải trí MBUX hiển thị hoạt ảnh và dữ liệu AMG độc quyền chẳng hạn tốc độ, góc đánh lái,...

Mercedes-AMG C 43 4Matic dùng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L, bổ trợ bởi công nghệ hybrid 48V tích hợp máy phát cho khả năng tạm thời tăng công suất hệ thống thêm 14 mã lực. Công suất tối đa đạt 402 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Xe trang bị chế độ lái "Race Start" (tương tự Lauch Control) bên cạnh chế độ Sport, Sport+, Comfort và Individual.

>> Ảnh thực tế Mercedes-AMG C 43 lắp ráp ở Việt Nam

Mercedes-AMG SL

Bộ đôi Mercedes-AMG SL bao gồm SL 43 và SL 63 S E Performance được mở bán chính hãng với mức giá lần lượt 6,959 tỷ và 12,290 tỷ đồng.

Mercedes-AMG SL sở hữu ngôn ngữ thiết kế mềm mại thường thấy trên các dải sản phẩm của thương hiệu Đức vài năm trở lại đây. Đầu xe mới sử dụng tản nhiệt Panamericana đi kèm đèn pha LED toàn phần góc cạnh giống CLS.

Hệ thống mui mềm 3 lớp của SL có khả năng đóng/mở trong 15 giây khi xe vận hành ở tốc độ thấp hơn 50 km/h và giúp giảm trọng lượng tổng xe đi 21 kg – qua đó trực tiếp giúp hạ trọng tâm xe và cải thiện khả năng đánh lái.

Nội thất Mercedes-AMG SL sử dụng hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất với màn trung tâm dạng dọc siêu lớn có khả năng nghiêng góc 12 tới 32 độ để tiện cho người dùng chỉnh tùy ý theo hướng nhìn cũng như hạn chế yếu tố bị lóa vì ánh sáng bên ngoài. Phía trước người lái là bảng đồng hồ full kỹ thuật số 12,3 inch và màn HUD thực tế ảo tăng cường.

Mercedes-AMG SL 43 sử dụng máy tăng áp 4 xy-lanh 2.0L cho công suất 381 mã lực và 480 Nm mô-men xoắn. Trong khi SL 63 S E Performance trang bị động cơ V8 tăng áp kép, 4,0 lít cho công suất lên tới 816 mã lực và mô-men xoắn 1.420 Nm.