Loạt SUV cỡ C đáng mua nhất thị trường Việt: Toàn hàng 'quốc dân', xe 'made in Việt Nam' nổi trội nhất

Ảnh minh họa.

Nếu để ý các năm gần đây, có thể nhận ra một sự dịch chuyển "nhẹ" của người tiêu dùng từ các mẫu xe đô thị giá trị thấp, phục vụ nhu cầu cơ bản sang các mẫu xe kích thước lớn, nhiều công nghệ hơn.

Nắm bắt tâm lý này, hàng loạt các mẫu SUV/crossover cỡ C mới liên tục ra mắt trong khoảng 2 năm qua, trong đó gồm cả các phiên bản hybrid hay xe thuần điện.

Dưới đây là 5 mẫu xe đáng chú ý nhất ở phân khúc này:

VinFast VF 7 (từ 850 triệu đồng)

Chính thức ra mắt thị trường Việt vào thời điểm cuối tháng 11/2023, VinFast VF 7 đã ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Không những thế, dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ "sừng sỏ" quen mặt trên thị trường như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V, nhưng những thông số trên VF 7 lại thể hiện sự nổi trội đặc biệt.

Về kích thước, VF 7 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm. Trục sơ cở của VF 7 hiện thuộc nhóm tốt nhất phân khúc SUV cỡ C với 2.840 mm, vượt qua Honda CR-V (2.660 mm), Mazda CX-5 (2.700 mm), Ford Territory (2.726 mm)...

Ảnh minh họa.

Nội thất bên trong khá đơn giản, tại vị trí trung tâm táp-lô của xe là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch đặt hướng về phía ghế lái, cho phép tài xế điều khiển toàn bộ tính năng của xe. Song song với đó, người điều khiển còn có thể quan sát các thông số quan trọng trong quá trình vận hành xe thông qua màn hình HUD trang bị trên VF 7 Plus. VinFast VF 7 được trang bị vô lăng D-Cut thể thao dạng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút bấm tiện nghi giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng trên mẫu SUV điện.

Tại thị trường Việt, VF 7 sẽ có 2 phiên bản gồm bản Base và Plus. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 19 inch, 1 động cơ điện ở cầu trước cho công suất tối đa 130kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men cực đại 250Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 150km/h và mất khoảng 10-11 giây để tăng tốc 0-100km/h. Quãng đường đi được cho 1 lần sạc đầy pin là 375km.

Phiên bản Plus sử dụng mâm 20 inch, dẫn động 2 cầu toàn thời gian công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, vận tốc tối đa được nâng lên 175km/h và thời gian tăng tốc 0-100km/h rút còn 5,8 giây. Bộ pin lớn hơn (75,3kWh so với 59,6kWh) nên VF 7 Plus đi được 431km sau mỗi lần sạc đầy.

Nhiều người gọi VinFast VF 7 Plus là "siêu xe" tầm giá dưới 1 tỷ đồng nhờ những thông số sức mạnh hoàn toàn vượt trội, thậm chí ngang ngửa một số mẫu xe có giá vài tỷ đồng. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao.

VinFast VF 7 bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng)

Không chỉ là một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất thị trường Việt (từ 749 - 979 triệu đồng), "ông hoàng doanh số" của phân khúc còn gây ấn tượng với khách hàng Việt bởi thiết kế trung tính, nội thất đẹp và trang bị tương đối phong phú.

Ảnh minh họa.

Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện có 2 tùy chọn hệ truyền động. Với các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, xe được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.

Với phiên bản Signature, xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp.

Các phiên bản cao cấp của Mazda CX-5 còn được cung cấp gói an toàn cao cấp i-Activsense với nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo người lái nghỉ ngơi, phanh thông minh, phanh thông minh trong thành phố trước và sau, kiểm soát hành trình có radar,...

Kết thúc tháng 4/2024, Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe ăn khách nhất phân khúc với 800 xe tới tay người tiêu dùng, giảm 12,2% so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024, Mazda CX-5 đạt doanh số 3.119 xe gấp 2 lần so với đối thủ bám đuổi phía sau là Honda CR-V.

Honda CR-V

Vị thế của Honda CR-V đã được khẳng định qua thời gian khi luôn nằm trong số các mẫu xe bán chạy nhất từng tháng. Đặc biệt, Honda CR-V còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam có động cơ hybrid tiết kiệm xăng, bên cạnh Haval H6.

Cụ thể, phiên bản hybrid của CR-V dùng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 146 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 181 mã lực. Tổng cộng, xe có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm.

Ảnh minh họa.

Về ngoại thất, Honda CR-V 2024 sở hữu ngôn ngữ thiết kế cá tính, thể thao. Nội thất xe trang bị màn hình giải trí kích thước 9 inch dành cho đa số các phiên bản.

Trong tháng 4/2024 vừa qua, mẫu SUV cỡ C này bán ra 626 xe và đứng thứ 2 trong phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5 (800 xe). Bên cạnh đó, phiên bản e:HEV RS của Honda CR-V còn là mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 4/2024. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, Honda CR-V sở hữu doanh số 1.706 xe.

Hyundai Tucson

Ảnh minh họa.

Hyundai Tucson được TC Motor phân phối chính hãng tại Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước với 4 phiên bản. Xe sở hữu diện mạo cứng cáp, mạnh mẽ với nhiều đường cắt xẻ. Cụm lưới tản nhiệt được làm lại với tạo hình tam giác, nổi bật với các họa tiết bên trong giống hình viên ngọc, sơn đen tăng vẻ ấn tượng.

Hệ thống đèn xe sử dụng công nghệ LED tiên tiến, đèn pha chia khoang dạng LED với đầy đủ tính năng hiện đại như Tự động bật tắt, Tự động điều chỉnh xa gần. Bên trong khoang lái, xe được trang bị vô-lăng 4 chấu, phía sau là đồng hồ thông tin vận hành hiện đại với màn hình 10,25 inch.

Trong cuộc đua doanh số phân khúc SUV cỡ C tháng 4/2024, Hyundai Tucson bán được 480 xe, tnawg 63,3% so với tháng liền trước. Đây là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C.

Ford Territory

Ảnh minh họa.

Mẫu SUV cỡ C nhà Ford từ khi ra mắt đã có những thành công nhất định về doanh số. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm chất thể thao cvới đèn pha 2 bi-LED hiện đại, nội thất gây ấn tượng với vô lăng vát phẳng đáy dạng D-cut, màn hìnhgiải trítrung tâm dạng cảm ứng kích thước 12 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây kết hợp dàn âm thanh 6 - 8 loa (tùy phiên bản).

Về vận hành, Ford Territory sử dụng khối động cơ tăng áp EcoBoost 1.5L cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm khi đi cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Xe có tới 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal, Sport và Mountain.

Xe đi kèm công nghệ an toàn Co-Pilot 360 tiên tiến, gồm hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa.