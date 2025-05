Truy nã nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông

Tối 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Bùi Hoàng Thông (31 tuổi; trú tại Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thông làm nhân viên giao hàng tạp hoá. Quá trình giao hàng, đối tượng đã cầm tiền của khách mà không giao lại cho chủ. Số tiền chiếm đoạt là gần 40 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Hoàng Thông (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Bùi Hoàng Thông với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Số điện thoại điều tra viên thụ lý: 0358616080), Cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.