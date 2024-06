Loạt trường đại học Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng thế giới 2025

Ngày 5/6, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2025. Việt Nam có 6 trường lọt vào danh sách này.

Trường Đại học Duy Tân xếp ở vị trí 495, cũng là trường có thứ hạng cao nhất Việt Nam. Xếp sau đó là trường Đại học Tôn Đức Thắng với vị trí 711-720, tăng 10 hạng.

Đại học Quốc gia TP.HCM từ nhóm 951-1000 lên 901-950, tăng 50 bc ậvà Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên, vẫn nằm trong nhóm 1201-1400. Năm nay, Đại học Huế lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng với vị trí 1201-1400.

Thứ tự QS xếp hạng 6 trường đại học của Việt Nam năm 2025.

Trong số các trường kể trên, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cao nhất 100 bậc so với năm trước. PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục lý giải, việc tăng 100 bậc do được đánh giá cao ở tiêu chí Uy tín tuyển dụng (top 472 thế giới - 18,7điểm) và Kết quả tuyển dụng (top 202 - 60,1 điểm, tăng 49,3 điểm so với kỳ xếp hạng trước).

"Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng bền vững về công bố quốc tế, duy trì được tỷ lệ giảng viên/sinh viên hợp lý", ông Huy nói.

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Bảng xếp hạng năm nay có hơn 1.500 đại học, từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất - 30%, sau đó là số trích dẫn 20%. Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững, chiếm 5-15%.

Mỹ có nhiều trường được xếp hạng nhất với 197 trường, tiếp đó là Anh với 90 trường và Trung Quốc với 71 trường.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) duy trì vị trí đầu bảng. Đại học Hoàng gia London tăng 4 bậc, lên vị trí thứ 2. Đại học Oxford và Đại học Harvard lần lượt giữ vị trí thứ 3 và 4, trong khi Đại học Cambridge tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 5.