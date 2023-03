Loạt VinFast VF 8 đâm đủ kiểu để xem độ an toàn: Vỡ nát nhiều chi tiết, nổ túi khí và người bên trong sẽ ra sao?

Sau VF e34 thì VF 8 là mẫu xe thứ 2 của VinFast được ASEAN NCAP đánh giá an toàn. Phiên bản được thử nghiệm đâm va là VinFast VF 8 Plus cao cấp nhất.

ASEAN NCAP đánh giá an toàn VinFast VF 8

Để đánh giá, tổ chức ASEAN NCAP đã phải sử dụng vài chiếc VF 8 Plus để thử nghiệm các góc đâm va.



Chiếc VF 8 trong một bài thử đâm va ở phía trước

Từ video có thể thấy phần khung của VF 8 khá cứng vững từ đoạn tiếp nối khoang động cơ với khoang cabin. Khi bị đâm ngang, người ngồi bên trong không bị ảnh hưởng nhiều từ tác động của thân vỏ. Toàn bộ 11 túi khí đã được bung ra để bảo vệ người ngồi trước và trẻ em ngồi sau.



Ở hạng mục bảo vệ người ngồi trước, VF 8 giành được 28,85 điểm. Hầu hết các bộ phận trên cơ thể người được bảo vệ ở mức tốt sau bài thử đâm va. Còn với khả năng bảo vệ trẻ em khi ngồi trên ghế chuyên dụng phía sau, mẫu xe này giành được 47 điểm. Ở mục hỗ trợ an toàn với các hệ thống an toàn cơ bản và nâng cao, điểm của VF 8 là 21.

Trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều mẫu xe được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến, ví dụ như VF 8, nên ASEAN NCAP còn đánh giá cả hạng mục này. Bài thử cho thấy hệ thống can thiệp tự động của VF 8 hoạt động hiệu quả. Điểm số an toàn của VF 8 với người đi xe máy xung quanh là 12.

Một số tính năng an toàn tiên tiến trên VF 8 được thử nghiệm

Tổng kết lại, VinFast VF 8 Plus được xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP với điểm số tổng là 89,5. Trước đó, VF e34 chỉ được 78,99 điểm và điểm an toàn chỉ ở 4 sao.



Ngoài VF 8, VinFast trước đây còn 2 mẫu xe nữa cũng được xếp hạng 5 sao là Lux A2.0 và Lux SA2.0, tuy nhiên nay 2 mẫu xe xăng này đã bị ngừng bán.

Việc VF 8 Plus giành được xếp hạng cao nhất từ ASEAN NCAP không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe này còn được bán ở Mỹ, Canada và nhiều quốc gia châu Âu - nơi có nhiều quy định khắt khe về an toàn. VF e34 chỉ được bán ở Việt Nam.

VinFast VF 8 ở Mỹ

VinFast VF 8 hiện được bán với 2 phiên bản là Eco và Plus. Cả 2 bản đều có những trang bị an toàn cơ bản như nhau.