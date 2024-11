Loạt xe cán mốc doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất thị trường Việt: Corolla Cross bị chê giá cao vẫn chốt đơn ầm ầm, Seltos 'hất' Kona lại bị Creta, Xforce qua mặt

Việc một mẫu xe cán mốc doanh số 10.000 chiếc/năm cho thấy mẫu xe đó có nhiều tiềm năng để trở thành một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Do đó, thời gian đạt được cột mốc này cũng là một yếu tố để xem xét mẫu xe này có được phân phối lâu dài hay không, thậm chí sẽ quyết định hãng có mang xe về lắp ráp ở Việt Nam hay không.

Trong những năm gần đây, một số mẫu xe đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" khi cán mốc doanh số 10.000 xe chỉ trong vòng chưa tới một năm sau khi bắt đầu được giới thiệu ở Việt Nam. Mặc dù điều này không đủ để khẳng định mẫu xe đó mãi duy trì được doanh số ấn tượng, chẳng hạn Kia Seltos, nhưng ít nhất, những mẫu đạt được điều này trong vòng 5 năm trở lại đây vẫn đang duy trì sức hút ở mức độ nhất định.

Toyota Veloz/Veloz Cross

MPV là một phân khúc sôi động ở Việt Nam, nhưng thương hiệu ô tô bán chạy nhất là Toyota lại không gặp nhiều thành công ở đây. Những Avanza, Rush đều không mang lại kết quả như ý. Innova nay cũng tụt dốc và thường xuyên nằm top cuối, nếu không có sự xuất hiện của Innova Cross.

Do lắp ráp trong nước, Toyota Veloz Cross được ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ. Ngoài ra, hãng cũng ưu ái tặng thêm 50% phí trước bạ còn lại cho khách mua mẫu xe này. (Ảnh: Đại lý Toyota)

Tháng 3/2022, Toyota quyết thử lại lần nữa với chiếc Veloz/Veloz Cross nhập khẩu từ Indonesia. Xe sử dụng nền tảng của hãng con Daihatsu, ngoại hình hiện đại, gói công nghệ an toàn TSS cùng mức giá dễ chấp nhận đã giúp mẫu xe này nhanh chóng cán qua mốc doanh số 10.000 xe chỉ sau 8 tháng xuất hiện.

Lũy kế tính đến tháng 10/2022, Toyota Veloz tiêu thụ được 11.255 xe. Nhờ đó, đến tháng 12 cùng năm, Veloz đã được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia.

Dù Mitsubishi Xpander vẫn là "vua MPV", nhưng Toyota Veloz Cross cũng thường xuyên duy trì ngôi vị số 2 trong phân khúc. Gần đây nhất, tháng 10-2024, Veloz Cross tiêu thụ được 1.061 xe, tích lũy 10 tháng đạt 6.279 xe, tương đương với cùng kỳ năm ngoái dù thị trường ô tô năm nay được đánh giá có phần khó khăn hơn.

Kia Seltos

Một mẫu xe khác có thành công tương tự là Kia Setos. Được giới thiệu vào tháng 7/2020, mẫu xe được phân phối bởi THACO Auto đã bán được hơn 10.000 xe chỉ sau 8 tháng bắt đầu bàn giao (tháng 9). Cụ thể, đến tháng 4/2021, Seltos đã "tẩu tán" được 11.223 chiếc.

Kia Seltos không còn giữ được sức hút như trước. (Ảnh: Đại lý Kia)

Sự xuất hiện của Kia Seltos đã khiến nhiều đối thủ chật vật. Chỉ hai năm sau khi Seltos xuất hiện, mẫu xe của Mỹ được xem là kẻ khai phá phân khúc CUV B đã chấp nhận đánh dấu chấm hết. Hyundai Kona cũng biến mất trong cùng năm.

Tuy nhiên, vị thế của Seltos không duy trì được lâu khi lần lượt Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross rồi Mitsubishi Xforce thường xuyên "qua mặt". Hiện nay, Xforce đang là mẫu SUV B/B+ bán tốt nhất với 11.444 chiếc sau 10 tháng năm 2024, theo sau là Yaris Cross với 8.408 xe, thứ ba là Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross rồi sau đó mới đến Kia Seltos.

Mitsubishi Xforce

Nằm trong danh sách này không thể không nói đến "hiện tượng" của năm 2024, mẫu Mitsubishi Xforce. Quyết tâm tái dựng một Xpander khác, Mitsubishi thậm chí chọn Việt Nam là nơi ra mắt bản concept và Indonesia ra mắt bản sản xuất Xforce, cho thấy sự định vị rõ ràng của thương hiệu với mẫu xe này.

Tháng 10 là tháng đầu tiên Mitsubishi Xforce vuột mất vị trí "vua doanh số" trong phân khúc kể từ khi bán ra tại Việt Nam vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, cộng dồn trong 10 tháng đầu năm 2024, mẫu xe này vẫn đứng đầu phân khúc. (Ảnh: Đại lý Mitsubishi)

Không phụ sự kỳ vọng, Mitsubishi Xforce đã chạm cột mốc 10.000 xe chỉ trong vòng 8 tháng kể từ lúc bàn giao xe tháng 3/2024. Thậm chí, có lúc Xforce còn trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong một tháng.

Sức hút của Mitsubishi Xforce được đánh giá đến từ nhiều yếu tố, ngoại hình bắt mắt, trang bị đáng chú ý trong phân khúc, và đặc biệt giá bán. Xe nhập khẩu nhưng có giá ngang ngửa Kia Seltos, Hyundai Creta lắp ráp trong nước.

Toyota Corolla Cross

Nếu các mẫu xe khác trong danh sách thường bán chạy nhờ giá bán dễ tiếp cận thì Toyota Corolla Cross thậm chí khiến nhiều người hoài nghi khi đặt câu hỏi trong các hội nhóm về ô tô: Vì sao một mẫu xe thuộc nhóm B+ có giá ngang ngửa SUV C lại dễ tìm người mua như vậy?

Toyota Corolla Cross là một trong những trường hợp cho thấy chỉ cần đủ tốt thì giá bán cao hơn đối thủ vẫn tiếp cận được nhiều người mua. (Ảnh: Đại lý Toyota)

Theo chia sẻ của anh Phạm Hồng Đức, một người đã sở hữu Lexus nhưng vẫn mua thêm 2 đời Toyota Corolla Cross, đây là một mẫu xe "vừa miếng". Kích thước đủ gọn cho đi phố lại đủ rộng để đi gia đình, dáng gầm cao "hot trend", có độ tin cậy, bền bỉ, gói Toyota Safety Sense và tùy chọn hybrid.

Toyota Corolla Cross bán từ tháng 8/2020 và sau 10 tháng thì cán mốc 10.000 xe. Thậm chí mẫu xe này cũng nhiều tháng lọt vào top 10 doanh số toàn thị trường.

Do có kích thước lửng lơ, Toyota Corolla Cross nằm giữa SUV cỡ B và C, do đó biến động từ hai phân khúc này đều có thể ảnh hưởng đến mẫu xe Nhật này. Khi Mazda CX-5 gây sốc bằng giá bán chỉ còn từ 749 triệu đồng vào tháng 7/2023 hay có mẫu SUV cỡ B thậm chí khởi điểm xuống dưới 600 triệu đã tác động phần nào đến giá Corolla Cross. Khi bản nâng cấp được công bố hồi tháng 5/2024, giá bán chỉ còn 820-905 triệu đồng, giảm 40 triệu và 50 triệu so với bản cũ dù được cải tiến.

Chưa hết?

Thực tế, nhiều hãng xe không công bố doanh số hoặc báo cáo nhỏ giọt không đều đặn. Do đó cũng khó lòng "chốt" danh sách những xe cán mốc 10.000 chiếc nhanh nhất.

Vì nhiều lý do, một số mẫu xe có đơn đặt hàng cực lớn nhưng lại chưa thể bàn giao nhanh chóng cho khách hàng. Có thể kể đến VinFast VF e34 nhận được 25.000 đơn đặt hàng chỉ sau 3 tháng mở bán.

Mẫu ô tô điện nhỏ gọn của VinFast đã tạo nên một trào lưu độ xe. (Ảnh: Đại lý VinFast)

Ấn tượng hơn nữa là VinFast VF 3 nhận được 27.640 đơn đặt hàng chỉ trong 3 ngày. Do mới chỉ bắt đầu bàn giao vào tháng 8, đến nay còn quá sớm để ghi nhận mốc 10.000 xe. Nhưng dự kiến sẽ không còn quá xa, bởi chỉ trong tháng 10/2024, VinFast VF 3 được báo cáo đã bàn giao 5.000 chiếc, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Tuy nhiên, do VinFast không báo cáo định kỳ như VAMA và Hyundai Thành Công, nên mang tính chất tham khảo.