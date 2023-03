Loạt xe đáng mong chờ ở Triển lãm ô tô Bangkok 2023: Hơn nửa sẽ sớm về Việt Nam

Bangkok International Motor Show (BIMS) 2023 sẽ trở lại vào cuối tháng 3 này với gần 40 hãng xe tham dự. Đây sẽ là nơi quy tụ của hàng trăm mẫu xe, trong đó có nhiều xe lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á. Dưới đây là danh sách những mẫu xe mới nổi bật sẽ được giới thiệu tại BIMS 2023.

1. Honda CR-V

Trong tuần này, Honda Thái Lan đã công bố thế hệ Honda CR-V thứ 6 sẽ ra mắt vào 22-3 tới - thời điểm Triển lãm quốc tế Bangkok 2023 (BIMS 2023) khai mạc.

Mẫu xe này thay đổi hoàn toàn từ thiết kế ngoại thất tới tiện nghi bên trong. Hệ truyền động của Honda CR-V đời mới tại Thái Lan sẽ có 2 bản là RS e:HEV chạy máy 2.0L và bản 1.5L VTEC Turbo xăng, hệ dẫn động là loại cầu trước hoặc 2 cầu.

Bảng giá Honda CR-V 2023 trong khu vực sẽ được công bố ở thời điểm ra mắt, khả năng cao xe cũng sẽ được nhận đặt hàng luôn trong triển lãm BIMS 2023. Mẫu xe này đang được trông chờ về Việt Nam trong tương lai không xa.

2. Honda WR-V

Honda WR-V mới chỉ xuất hiện tại 2 thị trường lớn của Đông Nam Á là Indonesia và Thái Lan.

Trang bị của Honda WR-V dành cho thị trường Thái Lan dự kiến không khác so với phiên bản dành cho Indonesia, với một số điểm nhấn có thể kể đến như kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, 6 túi khí, gói công nghệ an toàn, Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing.

Nếu về Việt Nam, Honda WR-V sẽ trở thành một đối thủ đáng phải dè chừng cho bộ đôi Toyota Raize và Kia Sonet.

3. Toyota Yaris

Vừa được giới thiệu tại Thái Lan vào hôm qua (9/3/2023), Toyota Yaris facelift có 4 phiên bản bản gồm 1.2 Sport CVT, 1.2 Smart CVT, 1.2 Premium CVT và 1.2 Premium S CVT, đi cùng giá bán từ 559.000-694.000 baht Thái (tương đương 378 - 469 triệu đồng).

Đáng chú ý, mẫu xe này có ngoại hình giống với Toyota Vios mới sắp bán tại thị trường Việt Nam. Có thể Yaris mẫu mới này cũng sẽ được đưa về Việt Nam.

4. BMW X7

Với thiết kế mới gây nhiều tranh cãi, BMW X7 chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất tại Triển lãm quốc tế Bangkok 2023 tới đây. Đây là bản facelift nhưng lại có nhiều thay đổi ở thiết kế, đặc biệt là mặt trước.

Tại Việt Nam, mẫu SUV đã được phía đại lý nhận đặt cọc và bản thân BMW X7 2023 cũng bị bắt gặp xuất hiện tại Cục đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Có khả năng phiên bản được nhập về Việt Nam là X7 xDrive40i, sử dụng động cơ I6 3.0L, cho công suất 375 mã lực (tăng 40 mã lực) và mô-men xoắn 519 Nm (tăng 71 Nm).

5. BMW 7-Series

Những thay đổi trên BMW 7-Series thế hệ mới gần như tương tự X7, với những đường nét thiết kế dễ gây tranh cãi. Điểm nhấn trên 7-Series 2023 nằm trong khoang cabin giàu công nghệ, tiêu biểu với màn hình Theatre Screen kích thước 31 inch phục vụ hàng ghế ông chủ.

BMW 7-Series mới cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong năm nay.

6. BMW i7

Với việc Mercedes-Benz EQS đã có mặt ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam, sẽ không khó hiểu nếu BMW mang i7 về để làm đối trọng với thương hiệu ngôi sao ba cánh. Tuy nhiên, BMW Thái Lan đến nay vẫn chưa có thông báo gì về việc mẫu xe này sẽ ra mắt trong sự kiện BIMS 2023 sắp tới.

BMW i7 xDrive60 mặc định trang bị 2 mô tơ điện cho công suất 255 mã lực trước, 308 sau và 536 tổng, mô-men xoắn tối đa toàn hệ thống là 744 Nm. Chiếc sedan thuần điện của BMW được khẳng định tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây và phạm vi hoạt động lên tới 480 km cho mỗi lần sạc đầy.

7. BMW XM

BMW XM đã ra mắt thị trường Thái Lan vào đầu tháng 3/2023, khả năng cao mẫu xe này cũng sẽ góp mặt tại triển lãm lần này. Tại xứ chùa Vàng, BMW XM được phân phối duy nhất 1 phiên bản 50e xDrive với giá bán 14,899 triệu Baht (khoảng 10,1 tỷ VNĐ).

BMW XM 2023 là mẫu xe có rất nhiều cái đầu tiên: mẫu xe hiệu suất cao đầu tiên của thương hiệu M, mẫu xe đầu tiên sử dụng động cơ plug-in hybrid và là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu M không được phát triển dựa trên bất kỳ mẫu xe BMW có sẵn nào.

8. Suzuki Jimny

Suzuki Jimny nổi bật là mẫu SUV địa hình có kiểu dáng khối hộp kiểu Mercedes-Benz G-Class.

Jimny là một trong những cái tên hot tại thị trường Việt Nam thời gian gần đây. Được biết, các đại lý Suzuki toàn quốc đang ồ ạt nhận đặt cọc mẫu xe này với giá dự kiến đưa ra là dưới 800 triệu đồng. Tại Thái Lan, mẫu xe này có giá khá cao, dao động từ 1,55 - 1,68 triệu baht (1,137 tỉ - 1,233 tỷ đồng).

9. Volvo EX90

Volvo EX90 chắc chắn sẽ có mặt tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới. Trước đó, mẫu SUV cỡ lớn này bất ngờ được nhá hàng tại Malaysia cùng với người đàn em C40 Recharge. Như vậy, không nằm ngoài khả năng Volvo EX90 sẽ có mặt tại sự kiện Bangkok Motor Show lần này.

Volvo EX90 sử dụng khung gầm hoàn toàn mới phát triển riêng phục vụ xe thuần điện. Ở thời điểm hiện tại, xe đã được công bố 2 cấu hình truyền động có thông số lần lượt là 402 mã lực/770 Nm mô men xoắn và 510 mã lực/910 Nm. Pin xe sử dụng chung loại 107 kWh cho tầm vận hành 600 km tối đa.

10. Nissan Terra (Sport)

Đội hình của Nissan góp mặt tại BIMS 2023 khó mà thiếu được mẫu SUV mới ra mắt Terra Sport. Thái Lan là thị trường thứ 2 Terra Sport đặt chân tới tại Đông Nam Á sau Philippines.

Được định vị là phiên bản cao cấp nhất trong dòng SUV cỡ D, Nissan Terra Sport 2023 sở hữu rất nhiều trang bị hấp dẫn. Phiên bản cao cấp nhất của Nissan Terra được trau chuốt lại khá nhiều về ngoại thất và khoang cabin. Hiện dòng xe này chạy máy 2.5L xăng 180 mã lực/251 Nm, 2.3L tăng áp kép và 2.5L diesel chung thông số 188 mã lực/450 Nm. Hộp số đi kèm xe là loại sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp.

11. Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB là một phiên bản thuần điện của nguyên mẫu Mercedes-Benz GLB khi sử dụng chung cả nền tảng khung gầm. Tại Đức, Mercedes-Benz EQB có 2 phiên bản là EQB 300 và EQB 350 với trang bị chung hệ truyền động gồm 2 mô-tơ điện gắn ở cầu trước và cầu sau, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh.

Khả năng cao Mercedes-Benz Thái Lan sẽ tận dụng sự kiện lần này để ra mắt mẫu CUV thuần điện của mình. Hiện tại, dòng sản phẩm EQ của Mercedes-Benz Thái Lan chỉ bao gồm EQS, trong khi Malaysia gần đây đã bổ sung EQE vào các mẫu EQA, EQB, EQC và EQS.

12. Maxus Mifa 9

Maxus Mifa 9 2023 mẫu MPV chạy điện cỡ lớn thương hiệu Trung Quốc được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022. Xe có kiểu cửa trượt và cabin chở được 6-8 người tùy thiết lập. MIFA 9 được trang bị pin lithium-ion 93 kWh của CATL giúp xe có thể chạy được 560 km mỗi lần sạc đầy.

13. GWM Tank 500 HEV

Triển lãm quốc tế Bangkok 2023 năm nay, hãng xe Trung Quốc Great Wall nhiều khả năng sẽ tiếp tục trưng bày mẫu SUV 7 chỗ Tank 500.

Khác với thị trường nội địa, Tank 500 ở Thái Lan được trang bị thêm hệ truyền động hybrid (HEV) với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L và mô-tơ điện. Do đó, mẫu SUV này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Tank 500 HEV. Thái Lan là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận cấu hình này của Tank 500.

Chúng tôi sẽ tham gia triển lãm lần này và cập nhật liên tục trên đa nền tảng. Các bạn có thể theo dõi tại đây.