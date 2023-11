Loạt xe máy của Honda giảm giá mạnh, chạm đáy lịch sử, có mẫu bán dưới giá đề xuất cả chục triệu đồng

Ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, nhiều mẫu xe máy, thậm chí là mẫu xe "ăn khách" của Honda hiện đang được các đại lý điều chỉnh giảm giá, thậm chí, có những mẫu đang bán dưới giá đề xuất lên đến cả chục triệu đồng.



Cụ thể, mẫu xe ăn khách nhất của Honda tại thị trường Việt Nam là Honda Vision đang có dấu hiệu hạ nhiệt, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Honda Vision bản tiêu chuẩn có giá là 31,5 triệu đồng, bản cao cấp là 34,5 triệu đồng, bản đặc biệt giá 36 triệu đồng và bản thể thao là 37,8 triệu đồng. Dù giá có giảm nhưng chiếc xe này vẫn có giá bán cao hơn đề xuất từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng so với giá niêm yết, tùy từng phiên bản.

Honda SH Mode tháng 11 này có giá tương đối ổn định. Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) đang được rao bán ở mức 60,5 triệu đồng, chênh hơn 3,3 triệu đồng so với đề xuất của Honda Việt Nam. Phiên bản cao cấp (ABS) có giá niêm yết 62,1 triệu đồng đang được bán giá 69,5 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt (ABS) và phiên bản thể thao (ABS) đang bị đội giá lên đến 12 - 13 triệu đồng.

Giá bán của SH 125i hiện được các đại lý bán cao hơn 2 - 3 triệu đồng so với mức đề xuất. Giá xe thực tế từ 75 triệu đồng và cao nhất lên tới 85 triệu đồng.

Trong khi đó, SH 160i, đang được chào bán ở mức 92 - 104 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mức giá này đã giảm 1 - 4 triệu đồng so với tháng 10, nhưng vẫn cao hơn 1-2 triệu đồng so với mức đề xuất. Honda SH 350i trong tháng này cũng giảm tới 20 triệu xuống còn 130 triệu đồng. Honda Vario 160 giảm 8 - 10 triệu, xuống còn 42 - 46 triệu đồng…

Trong khi nhiều mẫu xe vẫn còn bán chênh so với giá đề xuất của Honda Việt Nam nhưng cũng có những mẫu xe đang giảm giá mạnh, giảm cả chục triệu, dưới mức đề xuất.

Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn được chào bán với giá 37,8 triệu đồng, thấp hơn gần 1,8 triệu đồng so với giá bán lẻ mà hãng đề xuất. Biến thể cao cấp giá thực tế hạ còn 41 triệu đồng, thấp hơn khoảng 700.000 đồng so với giá của Honda Việt Nam.

Giảm giá mạnh nhất trong dòng sản phẩm của Honda là chiếc Winner X. Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn tại một showroom tại khu vực miền Bắc đang có giá 33,8 triệu đồng tại đại lý, thấp hơn 12,36 triệu đồng so với giá đề xuất. Khách hàng mua xe còn được tặng kèm một số quà tặng.

Hai phiên bản còn lại gồm bản đặc biệt và thể thao ABS cùng có giá bán 37 triệu đồng (thấp hơn giá đề xuất lần lượt là 13,06 triệu đồng và 13,56 triệu đồng).

Trên thực tế, mức giá của Winner X không đồng đều ở các đại lý do các chính sách kinh doanh riêng của từng cơ sở. Trong khi đó, đại lý ở TP.HCM giảm giá cho mẫu xe này khoảng 8 triệu đồng.

Lý giải về việc mẫu xe underbone này luôn bán dưới giá đề xuất, 1 nhân viên bán hàng cho biết, Honda Winner X thường được đại lý nhập về với số lượng lớn, nhưng sức hút lại không bằng các mẫu xe tay ga phổ thông như Vision hay Air Blade. Do đó để thu hút khách hàng, mẫu xe này thường xuyên được giảm giá.

Xe máy sản xuất trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 299.700 chiếc xe máy mới, tăng 20,7% so với tháng 9 (với 248.300 chiếc). Đây là tháng tăng trưởng thứ 2 liên tiếp sau khi sản lượng xuống đáy vào tháng 7 và 8. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, lượng xe máy được các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 2.591.900 chiếc, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, số liệu từ 5 thành viên của Hiệp Hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) là Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Suzuki Việt Nam và Piaggio Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, thành viên của VAMM bán ra 1.834.249 xe tại thị trường Việt Nam, số lượng này giảm khoảng hơn 10% so với cùng kỳ.

Trong số đó, Honda là đơn vị có doanh số cao nhất thị trường. Tháng 9/2023, Honda Việt Nam bán được 195.587 xe máy, tăng 24,3% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xe máy cộng dồn trong năm tài chính 2024 (từ tháng 4/ 2023 - 3/ 2024) tính đến thời điểm hiện tại đạt 990.227 xe, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam Suzuki Yasutaka nhìn nhận, thị trường xe máy tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn bão hòa từ nhiều năm qua, không còn có cơ hội phát triển. Nhiều hãng như Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM... phải liên tục đưa ra thị trường các mẫu xe mới, trang bị nhiều công nghệ, tăng cường khuyến mãi đối với cả những mẫu vừa ra mắt... song việc tìm kiếm khách hàng vẫn rất khó khăn.

Cùng với đó, cung hiện đang cao hơn cầu, lượng xe máy tồn kho cao nên nhiều khả năng trong thời gian tới, giá xe máy trên thị trường Việt Nam có thể sẽ tiếp tục giảm.