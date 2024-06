Loạt xe ra mắt Việt Nam tháng 5: Đủ các dòng từ xe điện, xe bán tải, CUV cỡ B C, sedan ăn khách đến siêu xe

Thị trường xe Việt Nam tháng 5/2024 vừa qua ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới đáng chú ý. Các mẫu xe này trải dài mọi phân khúc, từ xe điện đến xe xăng, từ xe phổ thông đến siêu xe.

VinFast VF 3

Ngày 13/5, VinFast chính thức mở cọc chiếc VF 3 dành cho khách hàng quan tâm. 1 ngày sau đó, giới truyền thông trong nước có cơ hội được xuống nhà máy đặt tại Cát Hải (Hải Phòng) để tận mắt chứng kiến chiếc VF 3 phiên bản thử nghiệm lần đầu tiên.

Đây là chiếc VinFast VF 3 phiên bản tiền thương mại, đang trong quá trình hoàn thiện trước khi bàn giao cho khách hàng. Theo lộ trình, chiếc xe này mới ở giai đoạn thứ 2, tức là phải trải qua 4 giai đoạn nữa mới đến bản thành phẩm giao tới khách hàng. Trong quá trình đó, xe sẽ được mang đi thử nghiệm va chạm để xác định độ an toàn.

VinFast VF 3 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm. Khoảng sáng gầm của xe lên tới 191mm. VF 3 sử dụng một động cơ điện đặt ở bánh sau, sản sinh 43 mã lực và 110 Nm mô-men xoắn.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là mẫu xe mới đầu tiên ra mắt trong tháng vừa qua khi được giới thiệu vào ngày 6/5. Đây là thế hệ nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này sau khi xuất hiện vào năm 2020.

Corolla Cross 2024 vẫn giữ nguyên kiểu dáng như cũ. Một số thay đổi ở ngoại thất có giao diện của cụm đèn chiếu sáng chính LED, lưới tản nhiệt dạng 3D giống trên các mẫu Lexus mới và giao diện của cụm đèn hậu LED. Bộ mâm xe vẫn là loại 18 inch như bản cũ. Đây là chi tiết khác với loại thiết kế mới trên bản bán tại Thái Lan.

Một số thay đổi rõ nét có thể thấy ở bên trong Corolla Cross 2024. Đồng hồ sau vô-lăng nay chuyển sang dạng màn hình 12,3 inch. Màn hình trung tâm nâng kích thước lên 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Phanh đỗ điện tử có tự động giữ, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh cũng là điểm nâng cấp đắt giá trên Corolla Cross mới.

Mẫu xe này có 2 phiên bản bao gồm Corolla Cross V giá 820 triệu đồng và Corolla Cross HEV giá 905 triệu đồng.

Toyota Hilux

Ngày 14/5, Toyota Việt Nam chính thức đưa Hilux trở lại dưới 3 phiên bản 2.4 4x4MT, 2.4 4x2AT và cao nhất là 4x4AT Adventure. Giá bán lần lượt là 668 triệu, 706 triệu và 999 triệu đồng. Với màu sơn trắng ngọc trai, khách hàng phải chi thêm 8 triệu đồng. Các xe đều đã về đại lý với 6 màu sơn ngoại thất (Trắng ngọc trai, Bạc, Xám, Đen, Đỏ, Xanh).

Về ngoại thất, trên phiên bản 2.4 4x2AT và 2.4 4x4MT, Toyota Hilux 2024 được nâng cấp diện mạo với cản trước thiết kế tổ ong, đi kèm cụm đèn sương mù thiết kế hiện đại.

Khoang lái của Toyota Hilux 2024 bản số tự động được nâng cấp hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 9 inch cùng các nút điều chỉnh cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh giúp khách hàng thuận lợi và dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, phiên bản Hilux 2.8 4x4AT Adventure còn được cập nhật hệ thống điều hòa 2 vùng, trang bị camera 360 độ, 6 cảm biến và hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Kia Seltos

Theo thông tin trên trang chủ, fanpage của Kia Việt Nam cũng như từ phía đại lý, Kia Seltos 2024 được bổ sung thêm bản mới. Bản này là Seltos 1.5L Turbo Luxury, xếp dưới Seltos 1.5L Turbo GT-Line và ngang hàng với bản Seltos 1.5L Premium khi xét về giá bán. Giá xe là 749 triệu đồng.

Đúng như tên gọi, Seltos 1.5L Turbo Luxury dùng động cơ 1.5L tăng áp mạnh nhất của mẫu xe này, tương đương với loại trên bản GT-Line. Động cơ này cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ giống nhau, giá lại thấp hơn 50 triệu đồng, bản Seltos mới được lược bớt trang bị nếu so với bản GT-Line. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói trang bị ADAS "đắt tiền" không còn. Ngoài ra, bản này cũng không có ngoại hình thể thao như bản GT-Line.

Về cơ bản, bản 1.5L Turbo Luxury có trang bị gần giống bản 1.5L Luxury ngoại trừ động cơ tăng áp giống bản GT-Line. Bản này dùng hệ thống chiếu sáng LED, đèn sương mù LED projector, mâm 17 inch phối 2 tông màu. Ở bên trong, màn hình phía sau vô-lăng là loại nhỏ, màn hình trung tâm 10,25 inch, điều hoà tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện...

Hyundai Accent

Chiều 30/5, Hyundai Thành Công chính thức cho ra mắt Hyundai Accent thế hệ mới với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Đặc biệt và AT cao cấp, với giá bán từ 439-569 triệu đồng. Xe có 7 tuỳ chọn màu sắc.

Phần đầu Accent 2024 gây chú ý với thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền với cụm đèn trước dạng LED. Mui xe vuốt về phía sau theo phong cách fastback. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L vắt ngang. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Nội thất của Accent 2024 nổi bật với cụm màn hình kép, bao gồm màn hình sau vô lăng 10,25 inch và màn hình trung tâm 8 inch liền nhau. Tiếp đến là vô lăng 2 chấu lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Xe vẫn có phanh tay điện tử giống với bản đang bán ở Ấn Độ.

Hyundai Accent 2024 được trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT. Loạt trang bị hỗ trợ lái xe an toàn trên Hyundai Accent 2024 gồm có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến lùi tiêu chuẩn.

Phiên bản cao cấp được trang bị công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense với những tính năng nổi bật như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường…

Aston Martin DB12

Ngày 31/5, mẫu xe thể thao Anh Quốc - Aston Martin DB12 đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam với mức giá là 19,5 tỷ đồng.

Aston Martin DB12 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lớn hơn hẳn so với DB11, chiếm gần như toàn bộ đầu xe. Đi kèm đèn pha LED mới, phía trên là huy hiệu mới của thương hiệu Anh Quốc trong khi bên dưới là bộ chia gió cải tiến. Bên hông và đuôi xe DB12 không thay đổi thiết kế so với "người tiền nhiệm".



Trái ngược với ngoại thất, cabin mẫu DB12 khác biệt hoàn toàn so với DB11. Tất nhiên, có thể kỳ vọng từ một mẫu xe sang, sử dụng bạt ngàn da nhân tạo Alcantara, sợi carbon.

Bệ trung tâm được làm nghiêng thay cho vuốt xuống kiểu thác nước như các mẫu Aston Martin trước đây. Màn hình trung tâm 10,25 inch sử dụng hệ điều hành mới do chính hãng phát triển thay cho loại "mượn" từ Mercedes-Benz như trên DB11, vốn được đánh giá là lỗi thời và phản hồi chậm chạp. Hệ thống mới đã có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và được các trang tin quốc tế đánh giá tốt hơn hẳn.

Về hệ dẫn động, mẫu Super tourer này đã không còn tùy chọn động cơ V12 danh tiếng, mà chỉ còn duy nhất loại V8 mã M177, dung tích 4.0L tăng áp kép mượn từ Mercedes-AMG. Dù vậy hãng xe Anh Quốc vẫn tinh chỉnh lại để có sự khác biệt như tỉ số nén, tối ưu khả năng làm mát và trang bị bộ tăng áp lớn hơn. Nhờ đó đạt công suất tối đa 671 mã lực và 800 Nm giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây.