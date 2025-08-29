Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-08-2025 - 21:39 PM | Sống

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an các tỉnh đã công bố danh sách phạt nguội thời gian gần đây, trong đó có nhiều xe máy và ô tô vi phạm những lỗi phổ biến như đè vạch kẻ đường, rẽ trái sai quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 01/8/2025 đến ngày 10/8/2025. Trong đó có các trường hợp đè vạch kẻ đường cụ thể như sau:

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 15/8 - 21/8/2025 đã phát hiện nhiều trường hợp rẽ trái sai quy định, đè vạch qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái (17 trường hợp):

98C-259.83; 98E-002.16; 20A-627.74; 12H-9641; 23A-048.10; 98C-333.13; 20A-322.65; 99C-084.08; 30K-187.53; 30G-583.79; 98C-237.13; 98H-1982; 99A-420.15; 98A-914.06; 29U-8431; 98A-074.97; 98A-088.31.

2. Xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường (25 trường hợp):

99A-731.47; 98A-584.28; 30K-639.46; 98A-388.37; 98A-665.37; 60A-478.34; 30E-072.27; 98C-151.39; 98A-523.14; 29A-862.99; 98C-310.60; 30M-659.84; 98A-650.15; 98R-029.11; 98A-637.87; 98A-724.73; 98C-185.80; 98B-036.00; 98A-250.14; 20C-026.36; 98A-108.93; 98B-130.64; 98A-250.95; 98C-366.20; 20C-132.86.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ôtô rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng; người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, các chủ xe có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

