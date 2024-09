Loạt xe sang, siêu xe tại Hà Nội đi ‘chạy lụt’: Rolls-Royce, Porsche, McLaren… được đưa thang máy lên tầng cao

Do mưa liên tục trong những ngày gần đây, nhiều khu vực tại Hà Nội ở trong tình trạng ngập nước. Lo ngại thiệt hại do ngập sâu gây ra nếu cứ tiếp tục mưa, nhiều showroom trên địa bàn Thủ đô đã tiến hành di dời những chiếc xe sang, xe siêu sang và siêu xe đến nơi an toàn hơn.



Từ sáng ngày 10/9, hình ảnh loạt siêu xe, xe siêu sang được vận chuyển bằng xe cứu hộ đến những nơi trú ẩn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Địa điểm để những chiếc xe tiền tỷ tới hàng chục tỷ đồng tránh xa khỏi lụt lội thường là các trung tâm thương mại hoặc nhà gửi xe nổi. Đây thường là những khu vực có đủ sức chứa, tiện lợi và an toàn do ở trên cao.

Trong số loạt ảnh xe được vận chuyển để tránh lũ, cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt tới chiếc Porsche 911 Targa 4S được gắn tấm biển sảnh 30H - 567.89. Chiếc 911 Targa thuộc thế hệ 992 có giá bán chính hãng gần 10 tỷ đồng. Tấm biển sảnh “kịch trần” trước đây được gắn trên 1 chiếc Toyota Corolla Cross.

Kế đến là bộ đôi McLaren 720S và Ford Mustang của một trong những showroom siêu xe nổi tiếng. McLaren 720S là mẫu siêu xe được giới nhà giàu tại Việt Nam ưa chuộng trong những năm gần đây. Xe sử dụng động cơ V8, dung tích 4 lít tăng áp kép, cho công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp. Giá xe khi mua mới lên tới trên 20 tỷ đồng.

Về phần chiếc Ford Mustang, xe thuộc phiên bản Ecoboost sản xuất 2021. Ford Mustang sở hữu khối động cơ 2.3L, 4 xy-lanh tạo ra công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm. Giá xe khi mua mới lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Chiếc Maserati MC20 giá bán 20 tỷ đồng khi mua mới được di chuyển lên bãi gửi xe bằng thang máy chuyên dụng.

Một chiếc Rolls Royce Phantom Series II đang được 4 người vận chuyển một cách cẩn thận vào thang máy. Giá chiếc xe này cũng lên tới cả chục tỷ đồng dù đã qua sử dụng.

Một chiếc xe khác đến từ thương hiệu Rolls-Royce cũng được vận chuyển đến địa điểm trú ẩn an toàn.

Dàn xe của một showroom nhập xe tư nhân có tiếng tại Hà Nội được đưa hết lên cao. Có thể nhận ra dàn xe tiền tỷ với những cái tên như Toyota Alphard, Lexus ES, Land Rover Discovery Sport, Toyota Highlander, Lexus RX, Bentley Flying Spur...