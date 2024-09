Loay hoay giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình



Nhiều gia đình đông thành viên, việc tìm và chọn lựa sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình không phải việc dễ dàng. Vì mỗi lứa tuổi, thể trạng sức khỏe khác nhau sẽ có những cách chăm sóc sức khỏe riêng. Chưa kể với hằng hà sa số các sản phẩm trên thị trường hiện nay, việc tìm đúng sản phẩm chất lượng, uy tín và đạt hiệu quả cao ngày càng khó.

Có hay không giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình? Ảnh: Minh họa

Chị Lan Anh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi có Cha mẹ lớn tuổi 2 bên, vợ chồng tôi cùng bé trai 6 tuổi. Ai cũng đều có thói quen uống sữa để chăm sóc sức khỏe, nhưng mỗi người lại uống 1 loại sữa khác nhau, khiến cho tôi gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin cũng như sắp xếp để mua sữa cho cả Đại gia đình. Việc này tưởng dễ nhưng thực ra lại chiếm khá nhiều quỹ thời gian, trong khi 2 vợ chồng đều rất bận rộn".

Đồng tình với ý kiến trên, Anh Hưng (36 tuổi, TP.HCM) nói: "Bản thân là trụ cột gia đình, tôi luôn muốn tìm những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cả gia đình, đặc biệt là Ba Mẹ lớn tuổi. Sữa là thực phẩm dễ sử dụng với nhiều công dụng tốt nhưng tôi vẫn đang loay hoay trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp".

Vậy đâu là giải pháp cho những gia đình trẻ hiện đại ngày nay?

Thực phẩm bổ sung sữa Lazu Golden Wellness – giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Với thành phần đặc biệt từ Sữa non Bò Bovine và Mật ong Manuka đều là những sản vật quý hiếm từ New Zealand, Thực phẩm bổ sung Sữa LAZU Golden Wellness được sản xuất trực tiếp tại New Zealand theo tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt nhất và hiện đang có mặt tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Nga, Mỹ, EU, New Zealand, được nhập khẩu phân phối tại Việt Nam bởi công ty TNHH Dinh Dưỡng Bạch Dương.

Sữa non Bò Bovine cung cấp lượng lớn kháng thể IgG, IgA, IgM, IgE, IgD giúp tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, đồng thời các yếu tố nguyên bào sợi (FGF), yếu tố tăng trưởng IGF-1 có trong sữa non còn giúp tái tạo và phục hồi cơ bắp, tăng cường khả năng vận động. Trong khi Mật ong Manuka vốn nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, kháng viêm cao nhờ hoạt chất Methylglyoxal (MGO), không chỉ giúp cải thiện các vấn đề tiêu hóa mà còn giúp làn da đẹp, chống lão hóa từ bên trong.

Ngoài 2 thành phần chính trên, Sữa LAZU Golden Wellness còn có bộ đôi lợi khuẩn Prebiotics và Probiotics, hàm lượng Canxi, Omega3 (DHA) cùng nhiều dưỡng chất khác, tạo ra một thức uống thơm ngon giàu dinh dưỡng cho khởi đầu mỗi ngày, giúp chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng, độ tuổi.

Với Thực phẩm bổ sung LAZU, các gia đình hiện đại có thể yên tâm về 1 giải pháp phù hợp và an toàn cho từng thành viên. Vừa tiện lợi khi sử dụng, vừa tiết kiệm thời gian tìm mua cùng nhiều lợi ích khác. Kết hợp uống sữa non điều độ cùng với chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể dục thể thao vừa phải chắc chắn sẽ giúp cho sức khỏe cả gia đình được nâng cao rõ rệt.

Thực phẩm bổ sung LAZU Golden Wellness không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 3 tuổi. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi dùng.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng Bạch Dương

Địa chỉ: P.903A, tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam