Nhắc đến MC Khánh Vy, nhiều người nghĩ ngay tới hình ảnh một cô gái luôn tự tin và tràn đầy năng lượng. Từ khi còn là nữ sinh cấp 3 đến lúc trở thành MC quen thuộc trên sóng truyền hình, Khánh Vy chưa bao giờ ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cô cũng là một trong những gương mặt trẻ truyền cảm hứng tích cực tới nhiều bạn trẻ.

Càng nổi bật, càng tỏa sáng trong công việc, Khánh Vy càng nhận về nhiều sự chú ý và kỳ vọng. Giữa những điều ấy, MC Khánh Vy từng chia sẻ rằng, có một lời căn dặn khiến cô phải gọi là lời khuyên giá trị nhất mình nhận được. Lời dặn ý nghĩa ấy dành cho Khánh Vy đến từ chính một tiền bối trong nghề của cô - MC, nhà báo Lại Văn Sâm.

MC Khánh Vy từng nhận được lời căn dặn riêng đầy ý nghĩa từ MC Lại Văn Sâm và cô gọi đó là lời khuyên giá trị nhất mình nhận được (Ảnh: FBNV)

Với nhiều thế hệ khán giả, MC Lại Văn Sâm là một trong những gương mặt dẫn chương trình gạo cội của truyền hình Việt Nam, gắn với hàng loạt chương trình như SV 96, Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Ai Là Triệu Phú... Và Khánh Vy gọi ông thân mật là "bác".

Theo lời kể của nữ MC, lời dặn "bác Sâm" dành cho cô rất ngắn gọn: "Mong con hãy và luôn là Khánh Vy, đừng bao giờ đánh mất chính mình con nhé".

Với MC Khánh Vy, câu nói ấy có một ý nghĩa rất cụ thể. "Đừng bao giờ đánh mất chính mình, có nghĩa là không được quên điểm xuất phát, dù mình đã phát triển tới đâu", cô giải thích.

Khánh Vy hiểu vì sao lời dặn này quan trọng với một người trẻ như mình. Theo cô, khi những gì mình làm được nhiều người đón nhận, con người rất dễ thay đổi theo hướng không tốt. Cô cũng từng dùng hình ảnh "bãi lầy của cám dỗ" để nói về điều đó, cụ thể là sự "tự tin thái quá dẫn đến tự phụ". Một khi đã nghĩ mình luôn đúng, người ta có thể đánh mất cả những nỗ lực đã bỏ ra trước đó.

Điều đáng chú ý là nữ MC không tự nhận mình đã làm được. "Sự khiêm tốn là một bài học Vy vẫn còn phải hoàn thiện", Khánh Vy thẳng thắn. Cô coi khiêm tốn là nền tảng để có thể học hỏi suốt đời.

Khánh Vy coi khiêm tốn là bài học mình vẫn đang hoàn thiện (Ảnh: FBNV)

Có lẽ cũng vì vậy mà khi nhìn lại bản thân, Khánh Vy chọn giữ trạng thái "vừa phải". Cô không quá thỏa mãn với những gì đã đạt được, nhưng cũng không bi quan khi chưa làm tốt. Với Khánh Vy, thành công không phải là đích đến để dừng lại tự hào. Đó là lý do để cô tiếp tục học hỏi và giữ cho mình sự khiêm tốn. Câu chuyện của nữ MC cũng là lời nhắc nhẹ nhàng cho nhiều bạn trẻ. Được công nhận là điều đáng mừng, nhưng giữ được chính mình giữa những lời khen mới là điều không dễ.

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