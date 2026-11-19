Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh vừa đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng đi uống cà phê, với sự góp mặt của chồng cũ Bằng Kiều và các thành viên trong gia đình.

Nữ ca sĩ viết: “Hôm nay có mặt đầy đủ cả bà nội lẫn bà ngoại. Gia đình của ex (người cũ) thì vẫn là gia đình. Vợ chồng có thể không còn chung đường, nhưng sự trân trọng và quý mến dành cho nhau vẫn luôn còn đó. Nhất là khi chúng ta vẫn có chung những người mình yêu thương”.

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được sự quan tâm bởi cách cô nhìn nhận về mối quan hệ với gia đình chồng cũ. Dù không còn chung một nhà, nữ ca sĩ vẫn giữ sự gắn bó, trân trọng với những người từng là một phần trong cuộc sống của mình.

Hình ảnh mới được Trizzie Phương Trinh chia sẻ trên trang cá nhân

Trước đó, khán giả cũng thường thấy nghệ sĩ Lưu Nga - mẹ Bằng Kiều đồng hành cùng Trizzie Phương Trinh trong những buổi tiệc, gặp gỡ, ăn uống hay các sự kiện đặc biệt.

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966, sống tại Mỹ từ nhỏ. Cô từng là giọng ca được chú ý tại thị trường âm nhạc hải ngoại với phong cách trình diễn sôi động, hình ảnh gợi cảm. Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Sương gió biên thùy, Đóa hoa mong manh.

Năm 2003, Trizzie Phương Trinh kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều. Cả hai có 3 con trai chung là Beckam, Colin và Kenzi. Sau khoảng 10 năm chung sống, cặp đôi quyết định chia tay vào năm 2013.

Sau ly hôn, nữ ca sĩ trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy 3 con trai. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh nhà hàng đồ ăn Việt, cửa hàng trà sữa và phòng trà.

Bằng Kiều đã đến chúc mừng Trizzie Phương Trinh có vai diễn trong bộ phim điện ảnh Đoá hoa mong manh

Dù không còn là vợ chồng, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nữ ca sĩ cũng có quan hệ thân thiết với Mai Linh - vợ hiện tại của Bằng Kiều - và con trai riêng của giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu. Họ thường xuyên gặp gỡ vào những dịp quan trọng, cùng quan tâm và chăm sóc các con.

Bằng Kiều cho biết anh và Trizzie Phương Trinh luôn đặt quyền lợi của các con lên hàng đầu, cố gắng đối xử với nhau tốt đẹp và văn minh. Năm 2024, nam ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng vợ cũ khi cô ra mắt bộ phim Đóa hoa mong manh.