Lời giải phòng chống cháy nổ theo quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD

Những bài toán khó đã có lời giải



Để phòng tránh các rủi ro cháy nổ cũng như giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn, một loạt các quy định quản lý Nhà nước mới đã được ban hành và yêu cầu các doanh nghiệp liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt.

Điều này đặt ra bài toán khó cho các doanh nghiệp khi sản phẩm vừa phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn ngăn cháy, cách nhiệt theo quy định tại quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; vừa bình ổn giá thành sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

Loạt sản phẩm tấm chống cháy, tấm cách nhiệt KH Shield của Công ty Cổ phần KH Shield ra đời như một lời giải, vừa đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe của các quy định phòng chống cháy nổ dành cho nhà và công trình, vừa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí sản xuất và thi công.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần KH Shield - chia sẻ: "Trải qua 4 năm hoạt động, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành tựu trong việc đưa ra các giải pháp ứng dụng tấm chống cháy và tấm cách nhiệt KH Shield vào các dự án trên khắp lãnh thổ Việt Nam, và hướng tới không chỉ đáp ứng cho thị trường trong nước mà vươn ra cả thị trường quốc tế."

Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo cuộc sống an toàn

Được nghiên cứu và phát triển từ năm 2018, sản phẩm tấm chống cháy và tấm cách nhiệt KH Shield đã đồng hành với hơn 40 doanh nghiệp trên khắp cả nước kiến tạo hệ sản phẩm kết cấu chống cháy đạt chuẩn kiểm định.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần KH Shield được trang bị công nghệ kỹ thuật sản xuất tự động đa hệ thống với hầu hết các thiết bị được nhập khẩu từ Đức, Đài Loan, công suất đạt 2.7 triệu mét vuông mỗi năm. Công nghệ FireShieldPRO độc quyền cũng là một yếu tố giúp tấm chống cháy, tấm cách nhiệt KH Shield sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, chinh phục những giải pháp có yêu cầu khắt khe trên thị trường.

Tại hội thảo, các ứng dụng ngăn cháy, cách nhiệt của KH Shield đã được giới thiệu, trong đó có một số ứng dụng nổi bật và cần thiết hiện nay như: bọc bảo vệ kết cấu thép, cửa sập ngăn cháy, van ngăn cháy, ống gió, cửa gỗ ngăn cháy, cửa thép ngăn cháy, v.v.

Tấm cách nhiệt KHS.HF.M khi ứng dụng vào giải pháp bọc bảo vệ kết cấu thép

Sản phẩm KH Shield ứng dụng cho giải pháp ống gió ngăn cháy

Sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc khi áp dụng quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD và NĐ 136/2020/NĐ-CP; trong khuôn khổ hội thảo, Công ty Cổ phần KH Shield đã kết nối doanh nghiệp với ba diễn giả là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực PCCC. Tọa đàm "Gỡ khó áp dụng QCVN 06:2021/BXD và NĐ 136/2020/NĐ-CP" đã giải đáp cụ thể các câu hỏi xoay quanh về thủ tục, quy trình đăng ký thử nghiệm đốt mẫu tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, cũng như các thông tin kỹ thuật cụ thể về kết cấu vật liệu khi đăng ký thử nghiệm đốt mẫu.

Loạt câu hỏi từ các doanh nghiệp về áp dụng QCVN 06:2021/BXD và NĐ 136/2020/NĐ-CP được ba diễn giả giải đáp cụ thể

Hội thảo "Muốn An Được An" được tổ chức bởi Công ty Cổ phần KH Shield, đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp tấm chống cháy và tấm cách nhiệt tại Việt Nam. Hội thảo hướng tới mong muốn giúp các doanh nghiệp lựa chọn đúng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh doanh, góp phần tăng tính an toàn cho các công trình sử dụng giải pháp phòng chống cháy nổ.

