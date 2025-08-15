Lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ

Hỗ trợ tiêu hóa

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Health Shots cho biết, 100g đu đủ xanh có 10,8g carbohydrate, 1,7g chất xơ, 20mg canxi, 182mg kali, giàu vitamin C, E, A, beta-carotene... Thực phẩm này chứa papain - loại enzyme tiêu hóa giúp phân hủy protein thành các thành phần nhỏ và dễ hấp thụ hơn. Điều này có thể làm giảm đầy hơi, khó tiêu, táo bón, đồng thời thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Vitamin A, C, E trong thực phẩm góp phần tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại nhiễm trùng, bệnh tật khác nhau bằng cách chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào, làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân

Đu đủ xanh giàu chất xơ, ít calo, giúp no lâu hơn, từ đó có thể giảm ăn vặt không cần thiết. Thực phẩm này có lợi cho người béo phì giảm cân.

Đu đủ xanh có rất nhiều lợi ích với sức khoẻ

Tốt cho tim mạch

Với hàm lượng kali dồi dào, đu đủ xanh giúp điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Đồng thời, các chất xơ và chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Giúp ổn định đường huyết

Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp và chứa lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và ngăn ngừa tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ) cho biết, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Nutritional Health & Food Engineering năm 2016 đã chứng minh việc tiêu thụ đu đủ xanh có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và kiểm soát đường huyết.

Cải thiện sức khỏe gan

Các chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid, từ đó giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra rằng lá, vỏ và thịt của đu đủ xanh đều có tác dụng giảm mỡ, giúp phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Giảm viêm

Không chỉ dừng lại ở đó, đu đủ xanh còn có khả năng giảm viêm nhờ các hợp chất như papain và chymopapain. Những hợp chất này giúp giảm viêm trong cơ thể, đặc biệt là ở những người bị viêm khớp hoặc các tình trạng viêm mạn tính khác.

Giảm đau bụng kinh

Papain trong đu đủ xanh có thể kích thích sản xuất estrogen, một loại hormone điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Điều này có lợi cho phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Các đặc tính chống viêm của loại quả này giảm viêm tử cung, làm dịu cơn đau bụng kinh. Các vitamin và enzyme góp phần phục hồi làn da bị tổn thương, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.