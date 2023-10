Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ đâm xe thảm khốc ở Lạng Sơn

Ngăn chặn tái diễn

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự như vụ tai nạn xảy ra ở Lạng Sơn, ngày 31/10. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 5 người chết và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có). UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Văn Kiên