Lời khuyên cho 3 con giáp nhiều lộc lá nhất trong ngày Chủ nhật, 1/11/2026

Ngày Chủ nhật, 1/11/2026, tức ngày 23 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, Ngày Kỷ Mão sở hữu nạp âm là Thành Đầu Thổ mang ý nghĩa đất trên thành quách vốn là loại đất đã được đắp cao, kiên cố và có khả năng che chở, bảo vệ vững chắc. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự trung thành, tính cách kiên định, nguyên tắc và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho những người xung quanh.

Trong ngày này, các công việc mang tính chất xây dựng nền móng, lập kế hoạch dài hạn hoặc củng cố sự ổn định sẽ dễ dàng gặt hái được thành công. Tuy nhiên, do đặc tính quá vững chãi của đất thành trì nên bản mệnh cần chú ý tránh tâm lý bảo thủ, cứng nhắc để không bỏ lỡ những cơ hội đổi mới linh hoạt.

Tử vi học có nói, 3 con giáp sau sẽ dễ gặt hái nhiều thành tựu, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi trong ngày 1/11 này.

Con giáp tuổi Hợi: Vận trình tài lộc chín muồi rực rỡ

Ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2026 dương lịch mang lại cơ hội làm giàu vô cùng lớn cho người tuổi Hợi khi vận trình tài lộc đạt đến độ chín muồi rực rỡ. Do nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của ngày nên con giáp này sẽ đón nhận được nguồn năng lượng cát tường vô cùng mạnh mẽ đẩy lùi mọi vận xui.

Những quyết định đầu tư tài chính hay mở rộng kinh doanh được thực hiện trong ngày hôm nay đều có tỷ lệ thành công cực kỳ cao và hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Khách hàng và đối tác tự động tìm đến cửa giúp cho công việc buôn bán của bạn luôn trong tình trạng tấp nập và bội thu doanh số. Đối với người làm công ăn lương thì đây là thời điểm bạn nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng hoặc quà tặng bất ngờ từ người thân thiết.

Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái cũng tăng tiến rõ rệt giúp tuổi Hợi có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình yêu thích. Bạn biết cách quản lý chi tiêu thông minh và tái đầu tư dòng tiền một cách hợp lý để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Trực giác nhạy bén giúp con giáp này phát hiện những cách kiếm tiền tiềm năng. Nhìn chung đây là một ngày Chủ nhật viên mãn về mặt tiền tài tạo động lực mạnh mẽ cho bạn bước sang tuần mới.

Con giáp tuổi Tuất: Hân hoan đón nhận cơn mưa tài lộc

Tiếp theo trong danh sách những con giáp hân hoan đón nhận cơn mưa tài lộc ngày hôm nay chính là những người thuộc tuổi Tuất. Nhờ cục diện Lục Hợp giữa Mão và Tuất nâng đỡ nên tư duy tài chính của con giáp này sẽ trở nên vô cùng sắc sảo và nhạy bén trước thời cuộc.

Bạn dễ dàng xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng trong hợp đồng cũ để thu về những khoản tiền bản lề quan trọng. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với đối tác giúp bạn nắm bắt được nhiều thông tin mật vô cùng quý giá trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán. Việc kinh doanh trực tuyến hay cửa hàng nhỏ của tuổi Tuất đều gặp thời thế thuận lợi nên doanh thu tăng vọt vượt qua cả mong đợi ban đầu.

Bản mệnh may mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời hoặc định hướng chiến lược từ những bậc tiền bối đi trước giàu kinh nghiệm. Tuổi Tuất hãy tranh thủ khoảng thời gian cát lành này để thắt chặt lại ngân sách cá nhân và lập kế hoạch tích lũy dài hạn. Sự khéo léo trong giao tiếp hằng ngày không chỉ giúp con giáp này giữ chân khách hàng trung thành mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác béo bở. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân vì những nỗ lực thầm lặng của bạn bấy lâu nay đã đến lúc gặt hái quả ngọt xứng đáng.

Con giáp tuổi Mùi: Bứt phá tài chính ấn tượng

Cái tên cuối cùng khép lại bộ ba may mắn và giàu có trong ngày Kỷ Mão này chính là người tuổi Mùi với những bứt phá tài chính đầy ấn tượng. Sự kết hợp hài hòa trong bộ ba Tam Hợp Hợi Mão Mùi giúp vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Công việc chính đem lại nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt nhờ những đóng góp xuất sắc của bạn cho tập thể. Tuổi Mùi tìm kiếm được những hướng đi mới trong kinh doanh giúp tối ưu hóa lợi nhuận thu về và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo hay dịch vụ sẽ liên tiếp chốt được những hợp đồng béo bở mang lại nguồn thu nhập cao.

Bạn nên tin tưởng vào trực giác và phân tích cá nhân khi đưa ra các quyết định chi tiêu lớn thay vì chạy theo xu hướng đám đông. Việc giữ cho tinh thần luôn bình tĩnh và lạc quan cũng là một yếu tố phong thủy giúp con giáp này thu hút thêm nhiều năng lượng may mắn. Tuổi Mùi hãy dành một khoản ngân sách nhỏ để tự thưởng cho bản thân một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa tối ấm áp bên gia đình. Sự thông minh trong việc xoay vòng vốn sẽ giúp túi tiền của người tuổi Mùi luôn ở trạng thái rủng rỉnh và bền vững lâu dài.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Kỷ Mão mang năng lượng Thành Đầu Thổ kiên cố, ba con giáp Hợi, Tuất và Mùi dù có vận trình tài lộc rất vượng nhưng cần chú ý tránh tâm lý chủ quan, bảo thủ trong các quyết định chi tiêu hằng ngày. Sự vững chãi của hành Thổ có thể khiến bạn trở nên cứng nhắc, vì vậy hãy giữ một tư duy cởi mở để linh hoạt đón nhận những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh.

Đây là thời điểm lý tưởng để củng cố nền tảng tài chính hiện có và lập kế hoạch tích lũy dài hạn hơn là mạo hiểm dốc vốn vào các dự án ngắn hạn chưa rõ ràng. Bạn cũng nên cẩn trọng trong việc ký kết các giấy tờ liên quan đến tài sản, đảm bảo mọi điều khoản đều minh bạch để tránh những rắc rối phát sinh về sau. Cuối cùng, việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi bên gia đình sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, giữ cho tinh thần luôn sáng suốt để bảo toàn trọn vẹn thành quả may mắn trong ngày Chủ nhật này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm