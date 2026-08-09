Lời khuyên cho người chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước hạn

Trong khoảng hai năm đầu của hợp đồng, phần lớn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam không có giá trị hoàn lại, nghĩa là nếu hủy hợp đồng, bạn thường không nhận lại được khoản tiền nào, dù đã đóng phí đầy đủ. Lý do là công ty bảo hiểm đã dùng phần lớn phí những năm đầu để trả chi phí khai thác hợp đồng, hoa hồng cho tư vấn viên và chi phí quản lý ban đầu.

Sau năm thứ hai hoặc thứ ba, hợp đồng bắt đầu có "giá trị hoàn lại", nhưng con số này thường thấp hơn nhiều so với tổng số phí bạn đã đóng, vì các chi phí ban đầu đã bị khấu trừ ngay từ đầu chứ không dàn đều theo thời gian. Phải mất nhiều năm giá trị hoàn lại mới dần tiệm cận, và có thể vượt, tổng phí đã đóng.

Ngoài thiệt hại tài chính, khi hợp đồng chấm dứt bạn cũng mất ngay lập tức quyền lợi bảo vệ. Nếu sau đó xảy ra rủi ro về sức khỏe, tai nạn hay tử vong, bạn hoặc người thân sẽ không còn được chi trả. Nếu sau này muốn mua lại bảo hiểm, bạn sẽ phải tham gia hợp đồng mới với mức phí thường cao hơn (do tuổi đã lớn hơn), và có thể bị loại trừ nếu sức khỏe đã thay đổi.

Kiểm tra xem bạn có đang trong 21 ngày cân nhắc không

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm, khách hàng có 21 ngày kể từ khi nhận được hợp đồng để cân nhắc và từ chối tiếp tục tham gia.

Nếu bạn hủy trong khoảng thời gian này, hợp đồng sẽ được chấm dứt và bạn được hoàn lại phí đã đóng, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên cần lưu ý là công ty bảo hiểm sẽ không có nghĩa vụ chi trả quyền lợi nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong chính 21 ngày này.

Đây gần như là cách duy nhất để chấm dứt hợp đồng mà không chịu thiệt hại đáng kể, vì vậy nếu bạn đang phân vân và hợp đồng còn mới, hãy kiểm tra ngay ngày nhận hợp đồng và thời hạn 21 ngày trước khi làm bất cứ điều gì khác.

Cân nhắc các phương án thay thế﻿

Nếu bạn đã đóng phí bảo hiểm đều đặn được nhiều năm và lý do khiến bạn muốn dừng là khó khăn tài chính tạm thời chứ không phải hoàn toàn không còn nhu cầu bảo vệ, hãy hỏi công ty bảo hiểm hoặc tư vấn viên về các lựa chọn khác, thường ít thiệt hại hơn hủy hẳn hợp đồng.

Một số hợp đồng cho phép gia hạn thời gian đóng phí, tức là chậm đóng một khoảng thời gian mà không mất hiệu lực hay quyền lợi.

Với các hợp đồng đã có giá trị tài khoản, bạn cũng có thể tạm dừng đóng phí trong khi vẫn duy trì bảo vệ cơ bản, dù giá trị tích lũy và lãi có thể giảm theo.

Một cách khác là giảm số tiền bảo hiểm hoặc bỏ bớt các sản phẩm bổ trợ để giữ hợp đồng chính nhưng giảm mức phí phải đóng, hoặc rút một phần giá trị tài khoản thay vì hủy toàn bộ nếu đó là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hay có giá trị tích lũy.

Một số hợp đồng còn cho phép vay dựa trên giá trị hoàn lại đã tích lũy để giải quyết khó khăn trước mắt mà không mất hợp đồng, hoặc đơn giản là chuyển từ đóng phí theo năm sang theo quý hay theo tháng để giảm áp lực dòng tiền tại một thời điểm. Những phương án này giúp bạn giữ được quyền lợi bảo vệ và tránh mất trắng phần giá trị đã tích lũy, trong khi vẫn giảm được gánh nặng tài chính trước mắt.﻿

Nếu sau khi cân nhắc kỹ, bạn vẫn muốn dừng hẳn, hãy thực hiện theo trình tự sau để hạn chế rủi ro. Trước hết, đọc lại toàn bộ hợp đồng, đặc biệt các điều khoản về chấm dứt, giá trị hoàn lại và phí phạt nếu có, thay vì chỉ dựa vào lời tư vấn viên hoặc thông tin truyền miệng. Sau đó, yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp bảng minh họa giá trị hoàn lại hiện tại bằng văn bản, để biết chính xác số tiền sẽ nhận được, và liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức của công ty bảo hiểm như tổng đài, ứng dụng hoặc văn phòng giao dịch để nộp yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thay vì chỉ thông qua tư vấn viên cá nhân.

Về hồ sơ, bạn thường cần chuẩn bị đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo mẫu của công ty, hợp đồng bảo hiểm gốc, giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản nhận tiền hoàn lại nếu có. Trong suốt quá trình, hãy giữ lại toàn bộ giấy tờ, biên nhận, email và tin nhắn xác nhận, phòng trường hợp cần khiếu nại sau này, đồng thời theo dõi thời gian xử lý và số tiền thực nhận, đối chiếu với bảng minh họa đã được cung cấp trước đó.

Ngoài ra, người mua bảo hiểm đặc biệt lưu ý ﻿cẩn trọng với các dịch vụ "tư vấn hủy hợp đồng thu phí" quảng cáo trên mạng xã hội, cam kết đòi lại toàn bộ phí đã đóng. Nhiều trường hợp đây là lừa đảo hoặc chỉ lặp lại những quyền lợi bạn hoàn toàn có thể tự yêu cầu công ty bảo hiểm mà không mất phí trung gian. ﻿