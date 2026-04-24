Lời khuyên cho người học tiếng Anh mãi không tiến bộ

Có một thực tế khá phổ biến là nhiều người học tiếng Anh suốt nhiều năm, đi qua đủ loại giáo trình, trung tâm, app học tập… nhưng khi cần dùng lại vẫn lúng túng, không nghe kịp, nói không trôi, viết thì sợ sai. Cảm giác “mắc kẹt” này dễ khiến người học nản lòng, thậm chí tự gắn cho mình nhãn “không có năng khiếu ngoại ngữ”.

Tuy nhiên, vấn đề thường không nằm ở năng lực, mà nằm ở cách tiếp cận. Tiếng Anh cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì cần đúng phương pháp, đủ thời gian và môi trường phù hợp để phát triển. Dưới đây là những lời khuyên mang tính “gỡ nút thắt” cho những ai đang học mãi mà chưa thấy tiến bộ rõ rệt.

Ngừng học dàn trải, hãy học có mục tiêu rõ ràng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là học theo kiểu “có gì học nấy”, hôm nay học từ vựng, mai học ngữ pháp, hôm sau lại xem video luyện nghe… nhưng không có mục tiêu cụ thể. Việc học thiếu định hướng khiến kiến thức rời rạc, khó tích lũy thành kỹ năng thực tế.

Người học cần xác định rõ mình học tiếng Anh để làm gì: phục vụ công việc, thi chứng chỉ, hay giao tiếp hàng ngày. Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết nên ưu tiên kỹ năng nào, chọn tài liệu gì và đo lường tiến bộ ra sao. Ví dụ, nếu mục tiêu là giao tiếp, việc dành quá nhiều thời gian cho ngữ pháp nâng cao sẽ không mang lại hiệu quả tương xứng.

Đừng chỉ “học”, hãy dùng tiếng Anh mỗi ngày

Rất nhiều người học tiếng Anh theo kiểu tích lũy kiến thức nhưng lại thiếu môi trường sử dụng. Họ có thể biết nhiều từ, hiểu cấu trúc câu, nhưng khi cần nói thì không thể phản xạ kịp. Ngôn ngữ nếu không được sử dụng thường xuyên sẽ rất khó trở thành kỹ năng thực sự.

Thay vì chỉ học, hãy tìm cách “sống cùng” tiếng Anh bằng cách đọc tin tức, xem video, viết nhật ký ngắn, hoặc tự nói chuyện với bản thân bằng tiếng Anh. Quan trọng không phải là hoàn hảo, mà là duy trì tần suất. Việc tiếp xúc đều đặn mỗi ngày sẽ giúp não bộ quen dần với ngôn ngữ và cải thiện khả năng phản xạ một cách tự nhiên.

Học ít nhưng sâu, thay vì học nhiều nhưng hời hợt

Không ít người có thói quen học rất nhiều từ mới mỗi ngày, nhưng lại nhanh chóng quên sau vài ngày. Nguyên nhân là do học theo kiểu “lướt qua”, không có sự lặp lại và ứng dụng thực tế.

Thay vì cố gắng học thật nhiều, hãy tập trung vào một lượng kiến thức vừa phải nhưng học thật kỹ. Một từ vựng chỉ thực sự “thuộc” khi bạn có thể nhận ra nó khi nghe, hiểu khi đọc và sử dụng được khi nói hoặc viết. Việc học sâu giúp kiến thức bám chắc hơn, từ đó tạo nền tảng vững cho việc nâng cao trình độ.

Chấp nhận sai và kiên trì đủ lâu

Một trong những rào cản lớn nhất không phải là kiến thức, mà là tâm lý sợ sai. Nhiều người trì hoãn việc nói hoặc viết vì lo lắng mắc lỗi, dẫn đến việc không có cơ hội cải thiện.

Học ngôn ngữ là một quá trình dài và không thể tránh khỏi sai sót. Thay vì né tránh, hãy coi mỗi lỗi sai là một bước tiến. Điều quan trọng là duy trì sự kiên trì đủ lâu. Tiếng Anh không phải là thứ có thể “giỏi ngay trong vài tháng”, mà là kết quả của một quá trình tích lũy liên tục.

Tìm đúng phương pháp phù hợp với bản thân

Không có một phương pháp học tiếng Anh nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người học tốt qua nghe - nhìn, có người lại phù hợp với việc đọc - viết. Việc áp dụng máy móc phương pháp của người khác đôi khi khiến việc học trở nên kém hiệu quả.

Người học nên thử nhiều cách khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình. Khi đã tìm được cách học hiệu quả, việc tiến bộ sẽ trở nên rõ ràng hơn và cảm giác “học mãi không lên” cũng dần biến mất.

Học tiếng Anh là một hành trình dài và việc chững lại ở một giai đoạn nào đó là điều hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng không phải là bạn đã học bao lâu, mà là bạn học như thế nào trong khoảng thời gian đó.

Khi thay đổi cách tiếp cận từ học dàn trải sang học có mục tiêu, từ học thụ động sang sử dụng chủ động, từ sợ sai sang chấp nhận sai, sự tiến bộ sẽ đến một cách rõ ràng hơn. Đừng để tiếng Anh là “môn học khó nhằn”, mà hãy để nó trở thành một công cụ thực sự giúp bạn mở rộng cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống.