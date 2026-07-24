Lời khuyên cho tất cả người dân trước khi ra sân bay

Tháng 12/2025, một du khách tại TP HCM đã bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế. Để tránh gặp phải tình huống tương tự, hành khách nên kiểm tra trước các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế trước mỗi chuyến đi.

Theo quy định, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với những trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nếu thuộc một trong các nhóm dưới đây, người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng nợ thuế trước khi ra nước ngoài.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh

Người kinh doanh cá thể hoặc đứng tên hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu còn nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày. Đây là nhóm đối tượng dễ phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng nhiều người không để ý, nhất là khi đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể được áp dụng nếu đơn vị còn nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá hạn trên 120 ngày. Theo quy định, cơ quan thuế có quyền áp dụng biện pháp này đối với người đại diện theo pháp luật, kể cả khi người đó không trực tiếp phụ trách công tác tài chính hằng ngày.

Người đứng tên doanh nghiệp đã ngừng hoạt động

Trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động, không còn tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, đóng mã số thuế và vẫn còn nợ thuế quá hạn, người đại diện theo pháp luật vẫn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Đây là tình huống khá phổ biến ở các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngừng hoạt động sau Covid-19 hoặc trường hợp đứng tên doanh nghiệp theo nhờ vả.

Người xuất cảnh để định cư và người nước ngoài rời Việt Nam

Công dân Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài cũng như người nước ngoài trước khi rời Việt Nam đều phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế. Nếu còn các khoản thuế chưa được xử lý, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi nghĩa vụ được hoàn tất.

Các trường hợp khác

Thực tế, không ít hành khách bị tạm hoãn xuất cảnh không phải do cố tình trốn thuế mà xuất phát từ những nguyên nhân phổ biến như quên quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chuyển hoặc nghỉ việc; doanh nghiệp do mình đứng tên chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế; hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động kinh doanh hộ gia đình, tiền thuê đất hay các khoản nghĩa vụ tài chính khác nhưng không nhận được thông báo kịp thời.

Để hạn chế rủi ro, người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế.

Tra cứu trên website của Cục Thuế

Đây là cách giúp người dân kiểm tra xem mình có thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế liên quan đến xuất cảnh hay không.

Truy cập website của Cục Thuế tại https://gdt.gov.vn/wps/portal , chọn Dịch vụ công → Công khai cưỡng chế nợ thuế.

Chọn mục Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh.

Nhập các thông tin theo yêu cầu như mã số thuế, số CCCD hoặc CMND rồi nhấn Tìm kiếm.

Nếu không hiển thị thông tin, người tra cứu không nằm trong danh sách bị công khai cưỡng chế tại thời điểm kiểm tra. Nếu có kết quả, cần thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Lưu ý, dữ liệu được cập nhật theo từng đợt nên người dân nên kiểm tra nhiều lần trước ngày xuất cảnh.

Kiểm tra mã số thuế cá nhân

Cách này giúp xác định có hay không việc giấy tờ cá nhân bị sử dụng để đăng ký làm người đại diện doanh nghiệp, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phát sinh nợ thuế mà không biết.

Truy cập website https://masothue.com .

Nhập số CCCD (12 số) hoặc CMND cũ (9 số) để kiểm tra xem mình có đang đứng tên đại diện cho doanh nghiệp nào hay không.

Sau khi tra cứu, có thể xảy ra các trường hợp:

Trường hợp 1: Có thông tin và đúng doanh nghiệp của mình. Người dân cần liên hệ bộ phận liên quan của doanh nghiệp để kiểm tra lại nghĩa vụ thuế.

Trường hợp 2: Có thông tin nhưng không phải doanh nghiệp của mình. Cần liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính), cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp hoặc cơ quan công an nơi doanh nghiệp đăng ký để xác minh hành vi giả mạo và được hướng dẫn xử lý.

Trường hợp 3: Không có thông tin. Việc kiểm tra hoàn tất và không phát sinh vấn đề liên quan.

Tra cứu trên ứng dụng eTax hoặc eTax Mobile

Đây là phương thức nhanh và thuận tiện, phù hợp với đa số cá nhân đang đi làm, kinh doanh hoặc từng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đăng nhập ứng dụng eTax hoặc eTax Mobile bằng tài khoản cá nhân.

Chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế.

Tiếp tục chọn Thông tin nghĩa vụ thuế.

Nhấn Tra cứu để xem các khoản thuế còn phải nộp và tiền chậm nộp (nếu có). Nếu vẫn còn nghĩa vụ thuế, người dân nên thanh toán sớm để tránh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Sau khi hoàn thành việc nộp thuế, nên lưu lại biên lai và kiểm tra lại trên hệ thống sau vài ngày để bảo đảm dữ liệu đã được cập nhật.

Để hạn chế nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh, du khách nên chủ động rà soát tình trạng nợ thuế chậm nhất 7 ngày trước ngày khởi hành. Khoảng thời gian này thường đủ để xử lý nếu phát sinh vướng mắc. Đối với những chuyến đi dài ngày hoặc có chi phí lớn, người dân nên chuẩn bị sớm, tốt nhất trước khoảng một tháng, trong đó có việc kiểm tra và hoàn thành các nghĩa vụ thuế nếu còn tồn đọng.

(Tổng hợp)