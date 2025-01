Lời khuyên chuyên gia: Bí quyết chọn thực phẩm sạch cho mùa Tết khỏe mạnh

Bí kịp chọn thực phẩm sạch

Thưa bác, Tết là dịp mọi người bận rộn chuẩn bị thực phẩm, nhưng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm. Bác đánh giá như thế nào về rủi ro sức khỏe nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng?

Tết là dịp đoàn tụ, sum vầy nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng có thể gây ra ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí dẫn đến những bệnh lý nghiêm trọng lâu dài. Các nguy cơ này chủ yếu đến từ thực phẩm nhiễm vi khuẩn như Salmonella, E. coli hay ký sinh trùng từ gia súc, gia cầm. Đặc biệt, những thực phẩm bị nấm mốc phát triển có thể sản sinh độc tố aflatoxin rất gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, thực phẩm biến chất do bảo quản không đúng cách như dầu mỡ ôi khét, thực phẩm hư hỏng thường chứa các thành phần đã biến đổi rất nguy hiểm. Tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật hoặc các chất phụ gia không an toàn trong rau củ, trái cây, hải sản cũng là vấn đề đáng lo ngại. Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên tránh tích trữ thực phẩm quá lâu, kiểm tra kỹ mùi vị, màu sắc và bao bì. Nếu phát hiện dấu hiệu ôi thiu hoặc mốc, cần loại bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Là chuyên gia dinh dưỡng, bác có thể chia sẻ những tiêu chí quan trọng nhất để chọn thực phẩm sạch và an toàn trong dịp Tết?

Thực phẩm sạch là thực phẩm không bị ô nhiễm hóa chất, vi khuẩn gây bệnh hoặc các tác nhân vật lý, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. VietGAP là phương pháp thực hành nông nghiệp tiên tiến của Việt Nam, đảm bảo sản xuất an toàn, không nhiễm hóa chất, vi khuẩn hay tác nhân vật lý, truy xuất nguồn gốc dễ dàng và không lạm dụng sức lao động. GlobalGAP là tiêu chuẩn nông nghiệp toàn cầu, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ khâu canh tác, thu hoạch đến chế biến và bảo quản.

Thực phẩm an toàn cần đáp ứng các tiêu chí không tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hay kháng sinh vượt mức cho phép, không chứa tạp chất nguy hại như kim loại hay thủy tinh, không nhiễm vi sinh vật gây bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ngoài ra, thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm chứng về độ an toàn. Ví dụ, rau an toàn là loại rau có hàm lượng hóa chất và vi sinh vật gây hại nằm dưới mức cho phép, vừa đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, vừa thân thiện với môi trường.

Với sự tiến bộ của công nghệ, những giải pháp hiện đại như bao bì retort hay quy trình tiệt trùng ở nhiệt độ cao đã nâng cao chất lượng và độ an toàn của thực phẩm ra sao? Những lợi ích này có ý nghĩa gì trong dịp Tết?

Bao bì retort là một loại bao bì đựng thực phẩm cao cấp. Bản chất là một loại túi nhiều lớp, được làm từ các thành phần như màng nhôm, nhựa an toàn PP, lớp chống thấm PA, ... sử dụng được an toàn trong môi trường áp suất cao và nhiệt độ cao. Công nghệ này mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

Túi retort có khả năng chống thấm oxy, chống ẩm và ngăn chặn sự xâm nhập của dầu mỡ hoặc các yếu tố bên ngoài, giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả. Khả năng truyền nhiệt nhanh chóng của túi cho phép khử trùng thực phẩm nhanh hơn tới 40% so với phương pháp đóng hộp truyền thống. Nhờ đó, thực phẩm giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng tối ưu trong thời gian dài.

Cấu tạo màng mỏng nhẹ của túi giúp quá trình lưu trữ, vận chuyển trở nên dễ dàng, tiết kiệm chi phí hơn so với các loại bao bì khác. Ngoài ra, túi retort còn hỗ trợ hiệu quả trong việc làm nóng hoặc đóng gói thực phẩm đông lạnh, rất tiện lợi cho người tiêu dùng.

Trong dịp Tết, việc sử dụng bao bì retort là giải pháp an toàn và hiện đại, giúp đảm bảo chất lượng thực phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và mang lại sự tiện lợi tối ưu cho các gia đình. Đây là lựa chọn tôi khuyến khích mọi người nên áp dụng để đón một cái Tết an lành và khỏe mạnh.

Đón Tết an lành với sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại

Các sản phẩm truyền thống như bánh chưng Ngự Thiện, bánh chưng Vạn Xuân hay bánh lá tre Ong Việt ngày nay đã áp dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Theo bác, sự kết hợp này mang lại giá trị gì cho sức khỏe và sự an tâm của người tiêu dùng?

Việc áp dụng công nghệ hiện đại như túi retort vào bảo quản bánh chưng Ngự Thiện, bánh chưng Vạn Xuân hay bánh lá tre Ong Việt là bước đột phá, vừa giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng truyền thống, vừa nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Công nghệ này đảm bảo vệ sinh tối ưu, kéo dài thời gian bảo quản và mang đến sự tiện lợi vượt trội cho người tiêu dùng.

Bao bì retort là giải pháp an toàn và hiện đại

Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ giúp bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt mà còn mang lại sự an tâm, sức khỏe cho người sử dụng. Theo tôi, cần đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng hiểu rõ giá trị của công nghệ này, bởi đây không chỉ là cách nâng tầm ẩm thực mà còn giúp các gia đình đón Tết an toàn, đầy đủ và trọn vẹn hơn.

Bánh chưng Ngự Thiện mang đến một hương vị truyền thống, đảm bảo an toàn cho người dùng

Cuối cùng, bác có thông điệp nào muốn gửi gắm đến người tiêu dùng về cách chọn và sử dụng thực phẩm để có một mùa Tết an lành và khỏe mạnh?

Hãy là người tiêu dùng thông thái, chọn thực phẩm từ nguồn uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng và tình trạng bao bì. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ những lựa chọn an toàn. Chúc mọi người Tết an lành, hạnh phúc và một năm mới An Khang Thịnh Vượng!

Xin cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ bổ ích!

