Lời khuyên đến những người đang ở độ tuổi trung niên

Bước vào tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi của cơ thể và cuộc sống. Sức khỏe giảm sút, áp lực gia đình nhiều hơn, các mối quan hệ trở nên phức tạp, còn công việc lúc nào cũng chất chồng.

Có người luôn sống trong trạng thái mệt mỏi, nhưng cũng có người sau tuổi 40, 50 vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, sức khỏe dẻo dai và cuộc sống ung dung. Khác biệt nằm ở chỗ: họ hiểu rằng tuổi trung niên là thời điểm cần buông bớt những điều không còn giá trị và giữ lại những thứ thật sự quan trọng.

Bớt xã giao kém chất lượng, giữ những mối quan hệ thật lòng

Khi còn trẻ, nhiều người thường tin rằng quen càng nhiều người thì càng có nhiều cơ hội. Nhưng đến trung niên, họ mới hiểu: số lượng mối quan hệ không quan trọng bằng chất lượng.

Trong bộ phim Không gì ngoài ba mươi (Trung Quốc), nhân vật Cố Giai cũng từng rơi vào vòng xoáy tương tự. Cô cố chen chân vào giới thượng lưu bằng cách chuyển đến khu giàu có, tìm hiểu hoàn cảnh từng người, mua túi xách hàng hiệu dù phải quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng.

Cô mang bánh ngọt biếu bà Vương, làm quen với bà Du, mong tìm cơ hội đầu tư cho việc kinh doanh của chồng. Tưởng rằng mình đang tiến gần đến tầng lớp thượng lưu, cuối cùng cô lại bị lừa mất số tiền lớn và nhận ra mình chỉ là người ngoài cuộc.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người trung niên tiêu tốn quá nhiều thời gian để “kết nối”, nhưng quên rằng mối quan hệ thật sự không thể xây bằng tiền bạc hay sự lấy lòng sáo rỗng. Sau tuổi 40, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè chân thành và những người thật lòng quý trọng mình mới là cách sống thông thái.

Chăm vận động hơn

Nhiều người cho rằng bước vào tuổi trung niên thì xuống sức là chuyện bình thường. Thực tế, không ít người càng lớn tuổi càng khỏe mạnh, bởi họ chưa từng bỏ bê cơ thể mình.

Nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami là một ví dụ điển hình. Ông nổi tiếng từ sớm, nhưng điều này cũng kéo theo lối sống thiếu lành mạnh. Do ngồi viết quá nhiều giờ bên bàn làm việc, ông tăng cân nhanh chóng, đau lưng, thường xuyên buồn ngủ. Để tỉnh táo, ông hút thuốc liên tục. Chẳng bao lâu sau, những cơn ho dữ dội xuất hiện, sức khỏe xuống dốc rõ rệt. Nhà văn này nhận ra rằng nếu muốn đi đường dài với nghiệp viết, trước tiên phải giữ được thể lực và tinh thần.

Ảnh minh hoạ

Haruki Murakami chọn chạy bộ. Mỗi sáng 5 giờ, ông thức dậy, viết vài giờ rồi xỏ giày ra đường chạy. Ban đầu, ông chỉ chạy được khoảng 20 phút, thở dốc và chân run rẩy. Nhưng ông không bỏ cuộc. Sau một thời gian kiên trì, quãng đường chạy tăng dần, hơi thở của ông đều hơn, cơ thể nhẹ nhõm hơn. Nhà văn người Nhật giảm cân, làn da hồng hào, đầu óc minh mẫn và giữ được thành công trong sự nghiệp văn học.

Với người bình thường, lợi ích của vận động cũng rõ ràng không kém: ngủ ngon hơn, tinh thần tốt hơn, giảm bệnh tật và tăng khả năng chống chịu áp lực. Sau tuổi trung niên, tập thể dục không chỉ để khỏe mạnh mà còn để giữ quyền chủ động với cuộc đời mình.

Đừng biến mình thành người quá bận rộn

Nhiều người trung niên sống trong trạng thái lúc nào cũng bận. Họ lo cho con cái, cha mẹ, công việc, nhà cửa… đến mức không còn thời gian thở.

Trong một chương trình truyền hình về gia đình tại Trung Quốc, một người mẹ trung niên họ Trần bật khóc vì con gái ngày càng nhút nhát và sợ hãi. Bà nói mình đã chăm con hết lòng nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Khi chương trình chiếu lại sinh hoạt thường ngày, ai cũng hiểu nguyên nhân.

Mỗi sáng, bà Trần dậy từ 5 giờ 30 để hấp đủ loại ngũ cốc cho con. Sau đó, chuẩn bị đồ ăn bổ sung, nghiền khoai lang thật nhuyễn, ép lấy nước, tính toán giờ uống vitamin, giờ ra ngoài chơi. Ngay cả khi con chạy nhảy ngoài sân, bà cũng bám sát phía sau, liên tục nhắc nhở để con không ngã. Bà bận suốt ngày vì con, nhưng càng bận càng lo, càng lo càng mệt.

Ảnh minh hoạ

Đó là hình ảnh quen thuộc của nhiều người trung niên: làm không ngừng nghỉ nhưng cuộc sống không hề nhẹ nhàng hơn. Chăm chỉ là điều tốt, nhưng quá tải thì không. Nếu lúc nào cũng “chạy đua”, đến một ngày cơ thể và tinh thần sẽ cạn năng lượng. Sau tuổi trung niên, cần học cách nghỉ đúng lúc, buông đúng việc và chấp nhận rằng không phải chuyện gì cũng cần tự mình gánh hết.

Chuẩn bị khoản tiết kiệm để tự do hơn khi về già

Không ít người đến trung niên mới hiểu: biết giữ tiền quan trọng không kém biết kiếm tiền. Một cặp vợ chồng già là ông Vương và bà Lý từng khiến những người xung quanh ngưỡng mộ vì cách sống của họ.

Khi con trai lập gia đình, hai ông bà không chọn sống chung mà dùng khoản tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ gần đó, vừa đủ cho hai người sinh hoạt thoải mái. Họ muốn sống riêng để không làm phiền con cái, cũng để giữ không gian cho chính mình. Lúc cần, hai ông bà sang giúp trông cháu. Khi rảnh, họ cùng nhau đi du lịch, tham quan nhiều nơi. Quan hệ gia đình vì thế rất hòa thuận.

Ngược lại, với người về già không có khoản dự phòng, dù con cái hiếu thảo đến đâu, cảm giác phải phụ thuộc vẫn dễ khiến họ sống kém thoải mái và khó trọn vẹn niềm vui tuổi xế chiều. Vì thế, sau tuổi trung niên, mỗi người nên sớm xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng. Một khoản tiết kiệm không chỉ là tiền bạc mà còn là quyền được chủ động lựa chọn cách sống của mình trong những năm tháng về sau.

Theo Toutiao