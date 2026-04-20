Lời khuyên tới các gia đình đang trồng cây phú quý

Theo Phác Thái Anh | 20-04-2026 - 19:12 PM | Lifestyle

Cây phú quý nổi bật với sắc lá xanh viền đỏ đặc trưng, vừa dễ chăm sóc vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sự ấm êm và đủ đầy trong không gian sống.

Không phải ngẫu nhiên mà cây phú quý ngày càng xuất hiện nhiều trong không gian sống hiện đại. Với sắc lá xanh viền đỏ nổi bật, dáng cây gọn gàng và khả năng thích nghi tốt trong nhà, phú quý vừa làm đẹp không gian, vừa mang lại cảm giác ấm cúng, thuận hòa. Khi trồng loại cây này, cần lưu ý một số điểm quan trọng để cây luôn xanh tốt, giữ được màu sắc đặc trưng và hạn chế những vấn đề phát sinh trong quá trình chăm sóc.

1. Ưu tiên ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt

Phú quý là cây ưa sáng nhẹ, thích hợp với môi trường trong nhà có ánh sáng tán xạ. Những vị trí như gần cửa sổ có rèm, bàn làm việc, phòng khách là lựa chọn hợp lý. Nếu để cây dưới nắng trực tiếp, phần viền đỏ dễ bị cháy xém, lá mất màu và khô nhanh. Ngược lại, nếu đặt ở nơi quá tối, cây sẽ xanh nhạt dần, mất đi độ tương phản đặc trưng, thân vươn dài và yếu.

2. Tưới nước đúng cách, đừng “chiều” cây quá mức

Sai lầm phổ biến nhất là tưới nước quá nhiều. Phú quý không cần đất luôn ướt, chỉ cần giữ ẩm vừa phải. Nên kiểm tra bề mặt đất, khi thấy se khô mới tưới, mỗi lần tưới vừa đủ để nước thoát nhẹ xuống đáy chậu. Nếu đất luôn ẩm sũng, rễ rất dễ bị úng, dẫn đến vàng lá và thối gốc. Với những chậu trồng trong nhà, thoát nước tốt là yếu tố bắt buộc.

3. Đặt cây ở vị trí thông thoáng, tránh không khí tù

Dù sống trong nhà, phú quý vẫn cần không khí lưu thông. Những góc quá kín, bí hoặc ẩm thấp lâu ngày sẽ khiến cây dễ nấm bệnh, lá xỉn màu. Nếu không gian hạn chế, thỉnh thoảng nên đưa cây ra nơi có ánh sáng nhẹ và thoáng khí để “đổi môi trường”, giúp cây phục hồi sức sống.

4. Lưu ý khi nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng

Giống nhiều cây cảnh nội thất khác, nhựa của cây phú quý có thể gây kích ứng nhẹ nếu tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy, gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng nên đặt cây ở vị trí cao, hạn chế việc chạm tay hoặc cắn lá. Khi cắt tỉa, nên rửa tay sạch để tránh khó chịu không đáng có.

5. Vệ sinh lá thường xuyên để giữ màu sắc đẹp

Điểm nổi bật nhất của phú quý nằm ở màu lá. Tuy nhiên, lá bản rộng rất dễ bám bụi, khiến màu sắc trở nên xỉn và kém tươi. Mỗi tuần, chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhẹ bề mặt lá là đã giúp cây trông khác hẳn. Việc này cũng hỗ trợ quá trình quang hợp, giúp cây phát triển ổn định hơn.

6. Bón phân nhẹ và đúng thời điểm

Phú quý không cần quá nhiều dinh dưỡng, nhưng nếu muốn cây giữ màu đẹp và ra lá đều, nên bổ sung phân định kỳ. Có thể dùng phân hữu cơ hoặc phân tan chậm với liều lượng vừa phải, khoảng 1–2 tháng một lần. Tránh bón quá nhiều vì dễ gây “sốc” dinh dưỡng, làm cháy rễ.

7. Cắt tỉa và thay chậu khi cần thiết

Khi thấy lá già, lá vàng hoặc dập nát, nên cắt bỏ sớm để cây tập trung nuôi phần khỏe. Nếu cây phát triển lớn, rễ chật chậu, nên thay chậu mới rộng hơn để tạo không gian phát triển. Đây cũng là cách giúp cây giữ được dáng gọn gàng, không bị xơ xác theo thời gian.

8. Hiểu đúng về ý nghĩa phong thủy, tránh lạm dụng

Cây phú quý thường được gắn với tài lộc và sự hanh thông, nhưng không vì thế mà đặt quá nhiều cây trong một không gian nhỏ. Một vài chậu bố trí hợp lý là đủ để tạo điểm nhấn và giữ sự cân bằng. Quan trọng hơn, cây phải khỏe, xanh tốt thì mới thực sự mang lại cảm giác dễ chịu và tích cực.

