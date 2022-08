Lợi nhuận của Louis Capital chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét

Louis Capital (HoSE: TGG) vừa công bố BCTC bán niên 2022 soát xét với nhiều thay đổi trong kết quả kinh doanh so với báo cáo tự lập. Cụ thể, doanh thu thuần của đơn vị này đã giảm 1,8% sau kiểm toán còn 507 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lãi gộp giảm 0,5% còn 18,5 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính cùng chi phí bán hàng không thay đổi so với báo cáo tự tập. Chi phí tài chính tăng 4,2% lên 7,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp này đã gấp 3,2 lần lên 54,4 tỷ đồng sau soát xét do phải trích lập thêm 28,8 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi. Vì vậy, Louis Capital đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 18,2 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi ròng 9,6 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do công ty đã bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và tổn thất vào công ty con, phân bổ hết lợi thế thương mại của một công ty con do có dự định chuyển nhượng cổ phần một công ty con trong năm 2022, trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của công ty con.

Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán viên còn nhấn mạnh và lưu ý về số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ của Louis Capital tại ngày 1/1 có một phần lợi nhuận đến từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong năm 2021, liên quan đến cổ phiếu BII của CTCP Louis Land (HNX: BII) và một số cổ phiếu khác.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại CTCP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB), Louis Holdings, Louis Capital và Louis Land.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” trong đó có ông Đỗ Thành Nhân (nguyên là thành viên HĐQT của Louis Capital). Kiếm toán nhấn mạnh, đến thời điểm này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vụ án này.