Lợi nhuận EVNGENCO3 sau soát xét tăng thêm 157 tỷ đồng

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV ) công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng thêm 157 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương đương tăng 12,5%.



Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu và lợi nhuận gộp gần như không thay đổi. Trong hoạt động tài chính, doanh thu giảm 117 tỷ đồng xuống 133 tỷ đồng và chi phí giảm 17,3 tỷ đồng xuống 947 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh, liên kết lãi 253,4 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập không phát sinh. Đây là yếu tố khiến lợi nhuận doanh nghiệp có sự thay đổi.



EVNGENCO3 lý giải, tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý II chưa soát xét, tổng công ty chưa có báo cáo tài chính của các công ty liên kết. Đến thời điểm lập BCTC hợp nhất giữa niên độ sau soát xét, tổng công ty thực hiện hạch toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu nên doanh thu hoạt động tài chính giảm 99 tỷ đồng, phần lãi trong công ty liên kết đạt 253 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 16,3% lên 22.796 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 14% xuống 1.411 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, đa phần các nhà máy của tổng công ty đều ghi nhận doanh thu tăng mạnh, đặc biệt là các nhà máy thủy điện như BuônKuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk. Ngược lại, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 huy động không cao do khó khăn chung của thị trường nhiên liệu than nên doanh thu giảm 8% so với nửa đầu 2021.

Tuy nhiên, lợi nhuận giảm chủ yếu do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Cụ thể, nửa đầu năm nay, doanh nghiệp lỗ chênh lệch tỷ giá 318 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 498 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí lãi vay của EVNGENCO3 giảm được 30 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Tính đến cuối quý II, dự nợ vay dài hạn giảm hơn 2.141 tỷ đồng xuống 37.616 tỷ đồng và dự nợ dài hạn duy trì tương đương đầu năm ở mức 4.942 tỷ đồng.