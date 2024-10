Lợi nhuận Gemadept quý 3 tăng 32% nhờ lãi 'khủng' từ công ty liên doanh, liên kết

CTCP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu 1.264 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của doanh nghiệp tăng nhờ hoạt động khai thác cảng, logistic gia tăng. Lợi nhuận gộp tăng 25% lên 581 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Gemadept ghi nhận khoản lỗ khác hơn 75 tỷ đồng do hoàn nhập nợ phải trả nhưng lại ghi nhận khoản lãi lớn từ công ty liên doanh, liên kết với 222 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 335 tỷ đồng, tăng 32% so với quý 3/2023. EPS tăng từ 738 đồng lên 994 đồng.

Tính đến cuối quý 3/2024, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết có giá trị 3.462 tỷ đồng. Gemadept đầu tư vào 8 công ty liên doanh, liên kết.

Trong đó, nguồn vốn rót chủ yếu vào CTCP Cảng Cái Mép - Terminal Link (chủ đầu tư của Cảng Gemalink - cảng có quy mô lớn nhất trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải) với 1.477 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, cảng này đem về khoản lãi 409 tỷ đồng cho Gemadept.



Tiếp đến là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) và Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings - hai đơn vị mang về phần lợi nhuận lớn cho Gemadept với số tiền lần lượt là 268 tỷ đồng, 271 tỷ đồng kể từ ngày đầu tư.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần Gemadept đạt 3.421 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động khai thác cảng mang về 2.394 tỷ đồng, chiếm 85%. Còn lại là nguồn thu từ logistics, cho thuê văn phòng. Do không có nguồn thu đột biến từ thương vụ bán Cảng Nam Hải Đình Vũ như cùng kỳ, lãi ròng Gemadept giảm 42% so xuống 1.225 tỷ đồng.

Năm nay, công ty cảng biển đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.686 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, Gemadept ghi nhận 1.728 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt 2% mục tiêu đặt ra.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gemadept đạt 14.366 tỷ đồng, tăng 6%, tương ứng tăng 820 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng khoảng 1.768 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, công ty thu gần 41 tỷ đồng lãi tiền gửi.