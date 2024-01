Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc Petrolimex cho biết: Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới, giá xăng dầu thế giới biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu thế giới liên tục biến động theo xu hướng giảm.

Trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn khi không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, đóng cửa. Các cơ quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối bị thu hồi giấy phép và xử lý các vi phạm, giúp cho thị trường xăng dầu lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, cùng với đó sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là kênh bán hàng qua trung gian, trong khi tình trạng vi phạm thương hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng dẫn đến hoạt động cạnh tranh không lành mạnh tạo ra thách thức, cơ hội đan xen cho Petrolimex.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 268.000 tỷ đồng, hoàn thành 144% kế hoạch năm.

Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 3.580 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm và bằng 158% so với năm 2022. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu ước đạt 1.430 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch năm. Lợi nhuận khác ước đạt 2.150 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, chiếm 60% tổng lợi nhuận hợp nhất, tiếp tục khẳng định là một trong hai trụ cột vững chắc của Tập đoàn.

Nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 34.300 tỷ đồng, đạt 139 % kế hoạch năm.

Về kết quả sản xuất – kinh doanh xăng dầu, tổng sản lượng xuất bán hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 ước đạt 14.395.000 m3, tấn vượt 11,2% so với kế hoạch năm và tăng 3,8% so với năm 2022.

Trong đó, chỉ số bán nội địa là 10.318.803 m3/tấn, vượt 10,4% so với kế hoạch năm; chỉ số bán tái xuất đạt là 301.347 m3/tấn. Phương thức bán lẻ đạt 7.018.214 m3/tấn, vượt 17,5% kế hoạch năm 2023 và tăng 7% so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 68% tổng sản lượng bán nội địa. Sản lượng bán quốc tế đạt 3.774.861 m3/tấn, vượt 25,4% kế hoạch năm và tăng 34,8% so với năm 2022.