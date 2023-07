Lợi nhuận quý 2 của Vicostone giảm 40% so với cùng kỳ, vẫn cao nhất 4 quý

CTCP Vicostone (mã VCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu đạt 1.138 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp bị co lại từ 30,7% cùng kỳ xuống còn 27,8%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 317 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 2/2022.

Trong quý 2, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với cùng kỳ. Kết quả, Vicostone lãi trước thuế 263 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 39% so với quý 2/2022, xuống mức 224 tỷ đồng. Dù vậy, đây vẫn là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 quý của Vicostone.

Theo giải trình từ phía Vicostone, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô toàn cầu. Lạm phát ở mức cao, lãi suất tăng làm cho doanh thu bán hàng của công ty bị suy giảm do sản phẩm không phải hàng hoá thiết yếu.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận doanh thuần đạt 2.172 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 488 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 45% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 415 tỷ đồng, giảm 44% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong kịch bản thận trọng.

Năm 2023, Vicostone lên kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Trong kịch bản 1, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 5.891 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng. Với kịch bản 2, trong điều kiện các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội tác động không thuận lợi, nằm ngoài những dự tính, Vicostone dự kiến doanh thu ở mức 4.713 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Vicostone đã tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 6.660 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chiếm đến hơn 40% tổng tài sản, ở mức 2.735 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng nhẹ so với đầu năm. Vicostone còn hơn 1.200 tỷ đồng tiền và tương đương tiền nhưng cũng đang vay nợ gần 1.400 tỷ, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Đến cuối quý 2, công ty đã tích luỹ được gần 3.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu VCS đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất trong vòng hơn 10 tháng. Tính từ giữa tháng 5, cổ phiếu này đã tăng khoảng 30% thị giá, vốn hoá thị trường tương ứng tăng thêm 2.400 tỷ sau 2 tháng, lên trên 10.000 tỷ đồng.