Lợi nhuận quý 2 tăng vọt 1.750%, cổ phiếu một doanh nghiệp chuyên săm lốp "nổi sóng" lên đỉnh lịch sử

Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (mã: SRC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng 27% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 47 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh mang lại hơn 1 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ đem lại gần 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng cao đột biến với giá trị lên tới 306 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ thu về hơn 42 triệu đồng. Chi phí khác cũng tăng vọt lên gần 144 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ ghi nhận 12 triệu đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận khác đem về 162 tỷ đồng, tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm trước. Theo thuyết minh BCTC, khoản lợi nhuận khác tăng vọt do công ty chuyển nhượng quyền thuê lại đất với cơ sở hạ tầng và tài sản gắn liền với đất.

Kết quả, Cao Su Sao Vàng báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 114 tỷ đồng, tăng tới 1.750% so với cùng kỳ 2023. Đây cũng là mức lãi quý cao kỷ lục mà doanh nghiệp đạt được kể từ khi đi vào hoạt động.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, SRC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 503 tỷ và 117 tỷ đồng; tương ứng tăng 5% và 1.048% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, dù mới hoàn thành được 25% mục tiêu doanh thu, Cao Su Sao Vàng đã vượt 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến cổ phiếu SRC khá tích cực sau thông tin kết quả kinh doanh được công bố. Thị giá SRC nhanh chóng bật tăng hết biên độ trong phiên 22/7 để tiến lên mốc 38.700 đồng/cp, cao nhất trong lịch sử niêm yết. Cổ phiếu này đã tăng 47% kể từ đầu năm, vốn hóa tăng lên gần 1.100 đồng.



Theo tìm hiểu, Cao su Sao Vàng là một trong những doanh nghiệp có tuổi đời lâu năm, gắn liền với những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Do tầm quan trọng của công nghiệp cao su trong nền kinh tế nên ngay sau khi miền Bắc giải phóng, ngày 7/10/1956 xưởng đắp vá săm lốp ôtô đã được thành lập và bắt đầu hoạt động vào tháng 11/1956.



Tập đoàn Hoành Sơn bén duyên với Cao su Sao Vàng từ năm 2016, khi được lựa chọn để cùng thực hiện dự án "Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng – Hoành Sơn" tại khu "đất vàng" 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đến cuối năm 2019, tại ĐHĐCĐ bất thường của Cao su Sao Vàng, ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Hoành Sơn được bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó không lâu, ngày 28/12/2019, ông Sơn chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT Cao su Sao Vàng và đảm nhận vai trò này đến nay.

Sau thời gian liên tục thâu tóm, hiện tại, Tập đoàn Hoành Sơn đã trở thành cổ đông lớn nhất tại Cao su Sao Vàng. Xếp sau là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với việc sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu tương ứng 36% vốn SRC.