Tỷ giá USD ngày 9/4: Giá USD tự do tăng nóng, ngân hàng tiếp tục niêm yết sát trần

Trên thị trường chính thức, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng 38 đồng lên mức kỷ lục 24.936 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.689 - 26.183 VND/USD. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất lịch sử kể từ khi cơ chế này được NHNN áp dụng từ đầu năm 2016. Tính từ đầu năm tới nay, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 601 đồng, tương đương 2,4%.

Tỷ giá mua - bán USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng 36 - 40 đồng, lên mức 23.740 - 21.132 VND/USD.

Neo theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng đều tăng lên mức sát trần 26.182 đồng. So với cuối phiên hôm qua, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng thêm 40 - 47 đồng. Trong khi giá mua được điều chỉnh tăng mạnh hơn, trong khoảng 30 - 120 đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 630 đồng, tương đương mức tăng 2,5%. Riêng từ đầu tháng 4 đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng hơn 1,7%, tương ứng mức tăng 443 đồng.

Tỷ giá USD khảo sát lúc 9h30 sáng 9/4

Trên thị trường tự do, hầu hết các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay đều niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.150 đồng ở chiều mua và 26.250 đồng ở chiều bán, tăng khoảng 100 đồng ở cả hai chiều so với mức khảo sát sáng ngày hôm qua. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng tổng cộng khoảng 400 đồng, tương đương tăng 1,5%. Trong đó, riêng từ đầu tháng 4 đến nay đã tăng gần 300 đồng.

Giá USD trong nước tăng mạnh trong những phiên gần đây bất chấp việc đồng bạc xanh suy yếu trên thị trường quốc tế. Theo đó, kể từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ số DXY đã giảm gần 3,4% và giảm 5,5% kể từ đầu năm.

Diễn biến chỉ số DXY (Nguồn: MarketWatch)

Tỷ giá USD/VND tăng mạnh sau khi ngày 02/04, Tổng thống Donald Trump công bố Sắc lệnh áp thuế 10% với toàn bộ hàng hoá từ tất cả các quốc gia, có hiệu lực từ ngày 05/04/2025. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ áp thuế đối ứng, hiệu lực từ ngày 09/04, đối với hàng hóa từ các quốc gia/vùng lãnh thổ mà Mỹ có thâm hụt thương mại lớn, dao động 10-50%. Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm các nước chịu mức cao nhất là 46%.

Theo giới phân tích, các lo ngại về rủi ro thuế quan có thể khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và giải ngân chậm lại. Ngoài ra, các hoạt động xuất khẩu (đặc biệt xuất khẩu tới thị trường Mỹ) có thể chậm lại và thậm chí chịu thiệt hại. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá hạn chế. Điều này gây áp lực lên tỷ giá.

"Trong bối cảnh các yếu tố bất định và chưa có kết quả cuối cùng về các quyết định áp thuế quan, tỷ giá sẽ biến động nhiều hơn trong ngắn hạn", Chứng khoán VCB nhận định.

Bộ phận nghiên cứu thị trường của ACB cũng cho rằng áp lực tăng của tỷ giá vẫn còn rất lớn do tâm lý giao dịch của thị trường trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ các bất ổn thương mại toàn cầu.

"Dự báo mức mục tiêu của tỷ giá liên ngân hàng trong tháng 4 có thể là 26.000", Bộ phận nghiên cứu thị trường ACB cho hay.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhận định, tỷ giá là vấn đề tất cả các doanh nghiệp rất quan tâm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố sắc lệnh thuế. Về phía NHNN đã theo dõi sát sắc thuế của Tổng thống Trump và nhận thấy sự khác biệt so với những lần trước. Cụ thể, lần này sắc thuế dựa trên thặng dư thương mại của 57 quốc gia, không đề cập rõ đến vấn đề tiền tệ. NHNN nhận thấy các giải pháp thương mại đưa ra từ các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất phù hợp với tinh thần của Tổng thống Trump.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá diễn biến tỷ giá phức tạp, khó lường thể hiện rõ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sắc thuế, ngày đầu tiên tỷ giá tăng lên thêm 0,6%. Nhất là khi đối tác thương mại áp dụng trả đũa chắc chắn thị trường tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp hàng ngày hàng giờ.

"NHNN sẽ theo dõi rất sát diễn biến thị trường để điều hành các công cụ, giải pháp với thời điều và liều lượng hợp lý, đặc biệt cân nhắc hài hoà sự đánh đổi tỷ giá với mục tiêu giảm lãi suất", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ định hướng điều hành.