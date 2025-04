OCB công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 893 tỷ đồng

Kết thúc Quý 1/2025, quy mô tài sản của OCB đã có sự tăng trưởng so với đầu năm, đạt mức 289.067 tỷ đồng, tăng 3%.

Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả dư nợ thị trường 1 đạt 184.388 tỷ đồng, với sự đóng góp đáng kể từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với mức tăng trưởng 9,3%. Đây là tín hiệu khởi sắc, phản ánh hiệu quả của các giải pháp mà ngân hàng đang triển khai và cho thấy nguồn vốn cũng đã được tối ưu hóa để hỗ trợ nhóm khách hàng này, theo đúng chủ trương của Chính Phủ và NHNN. Huy động thị trường 1 đạt 207.984 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm.

Tổng thu thuần đạt 2.273 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Quý 1/2025, OCB tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt và ổn định. Thu thuần từ lãi đạt 2.164 tỷ đồng, tăng 13,8% so với Quý 1/2024 nhờ vào quy mô tín dụng tăng trưởng mạnh 20,4%. Thu thuần từ dịch vụ tăng 9,4% so với cùng kỳ, đạt 131 tỷ đồng đến từ hoạt động chuyển đổi số hiệu quả, phục hồi của hoạt động tư vấn và đại lý bảo hiểm và các khoản thu phí khác từ dịch vụ.

Tính đến 31/3/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của OCB đạt 893 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng quy định của NHNN.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB cho biết: "Kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của ngân hàng chưa đạt như kỳ vọng lý do chính đến từ nợ xấu tăng, cụ thể là nợ có tài sản đảm bảo của khách hàng cá nhân. Khi nền kinh tế kém khởi sắc, khách hàng cá nhân chính là đối tượng bị ảnh hưởng khá nặng, phải đối mặt với tỷ lệ mất việc cao, mất nguồn thu nhập chính dẫn đến mất khả năng trả nợ... Từ đó, tác động mạnh đến khả năng chi trả các khoản vay tại ngân hàng. Mặt khác, giai đoạn vừa qua, OCB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, chuyển đổi số cũng như phát triển mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc. Việc đầu tư này ở giai đoạn ngắn hạn có thể làm giảm lợi nhuận của ngân hàng nhưng về dài hạn, đây được xem là chi phí tốt, nhằm tạo đà phát triển bền vững cho OCB và thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn sắp tới".

Với sự hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ, NHNN cùng tình hình thị trường bất động sản cũng đang dần "sôi động" trở lại, chúng tôi kỳ vọng nợ xấu của ngành Ngân hàng có thể giảm và sẽ dần cải thiện từ Quý 2, cũng như thể hiện rõ nét hơn trong nửa cuối năm. Ông Hải, cho biết thêm.

OCB đang có những bước chuyển mình đầy mạnh mẽ

Là một trong những ngân hàng hoạt động với mục tiêu tăng trưởng ổn định, minh bạch và bền vững, những năm trở lại đây, dù tình hình kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng do những tác động, ảnh hưởng từ thị trường nhưng thực tế cho thấy, OCB đã và đang có những bước chuyển mình đầy mạnh mẽ theo hướng phát triển cân bằng, bền vững khi nhanh chóng tái cơ cấu lại danh mục kinh doanh theo chiến lược đa dạng nguồn thu, danh mục khách hàng chuyển dịch mạnh mẽ sang nhóm khách hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt, nâng cao chất lượng tài sản, đẩy mạnh hiệu quả công tác quản trị nợ, tiên phong đầu tư chuyển đổi số…

Được biết đến nay, OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong hành trình triển khai mô hình Ngân hàng mở (Open Banking). Những sản phẩm số này đã góp phần gia tăng khách hàng và tỉ lệ CASA của OCB lên mức ấn tượng so với những năm trước đó. Đơn cử, đến cuối năm 2024, số lượng khách hàng kết nối Open API với OCB tăng gần 2,5 lần so với năm 2023, số lượng đối tác mới tăng gần gấp 2 lần tổng lũy kế của các năm trước đây, với mức tăng CASA bình quân của các đối tác hơn 30% nhờ vào việc sử dụng Open API. Đối với ngân hàng số OCB OMNI, chỉ sau 7 tháng ra mắt phiên bản mới, số lượng giao dịch trên kênh này đã tăng 74%, CASA tăng 21% và doanh thu tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện tỷ lệ giao dịch qua kênh số tại OCB đã đạt mức 96,2%, mức khá cao so với các ngân hàng khác trên toàn hệ thống.

OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong hành trình triển khai mô hình Open Banking.

OCB cũng đa dạng danh mục tín dụng xanh. Từ đó, dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt. Tính đến 31/12/2024, dư nợ tín dụng xanh tại OCB đã tăng hơn 30% so với năm 2023; chiếm 11% tổng dư nợ cuối năm 2024. Hoạt động này đã được các Tổ chức tài chính quốc tế đánh giá rất cao. Từ đó, nâng cao uy tín, thu hút thêm đối tác và nhà đầu tư ngoại. Cụ thể, OCB đã hợp tác với các tổ chức quốc tế như IFC, PwC, DEG,… trong việc tăng cường, nâng cao khả năng nguồn vốn xanh.

Với kế hoạch đặt ra trong năm 2025, tổng tài sản đạt 316.779 tỷ tăng 13%, tổng huy động thị trường 1 đạt 218.842 tỷ tăng 14%, tổng dư nợ thị trường 1 tăng 16%, đạt 208.472 tỷ, lợi nhuận trước thuế tăng 33% so với năm 2024, đạt 5.338 tỷ. OCB sẽ tập trung vào các kế hoạch hành động trọng tâm bao gồm: Tập trung thu nhập lõi, tăng tỷ trọng thu nhập phí và CASA; Tập trung chuyển đổi số và phát triển dữ liệu; Quản trị vốn và rủi ro theo chuẩn Basel; Xây dựng văn hóa và nâng cao năng lực nhân sự. Đặc biệt, ngân hàng sẽ đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, thực hiện mục tiêu mỗi khách hàng cá nhân tối thiểu sẽ sử dụng 4 sản phẩm của OCB.

Bên cạnh đó, năm 2025, cũng sẽ là năm đầu tiên OCB thực hiện chia cổ tức tiền mặt kể từ khi lên sàn chứng khoán. Như vậy, dự kiến tổng lợi ích cổ đông nhận được là 15% thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% vốn điều lệ, tương đương số tiền 1.726 tỷ đồng và tiếp tục trình tăng vốn điều lệ lên 26.631 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 8%.